Schmerzmittel statt Stützstrümpfe : Tödliches Versehen am Krankenbett

Bewährungsstrafe für 52-jährige Altenpflegerin

von Jens Bluhm

20. November 2019, 17:27 Uhr

Wegen fahrlässiger Tötung hat das Amtsgericht Neumünster eine 52-jährige Altenpflegerin zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss die Neumünsteranerin 2400 Euro Geldbuße an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

Die Mitarbeiterin eines privaten Pflegedienstes hatte vor zwei Jahren einer 67-jährigen Patientin versehentlich 100 Milligramm Polamidon verabreicht. An den Folgen des starken Schmerzmittels, das vor allem in der Suchttherapie eingesetzt wird und nur an daran gewöhnte Patienten abgegeben werden darf, war die Frau wenige Tage später verstorben.

Die Neumünsteranerin, die erst 20 Tage vor dem tödlichen Unfall ihre Prüfung zur examinierten Altenpflegerin bestanden hatte, räumte die Patientenverwechslung gleich zu Beginn der Verhandlung ein und entschuldigte sich unter Tränen bei dem Witwer für ihren tödliche Fehler. Sie habe sich seit dem Unfall unzählige Male gefragt, wie es zu dem Fehler kommen konnte, aber keine Antwort gefunden, erklärte sie dem Gericht unter Schluchzen: „Ich weiß einfach nicht, wie mir das passieren konnte!“

Das Drama begann am 27. April 2017: Bei der morgendlichen Dienstbesprechung hatten zwei Kolleginnen die Angeklagte auf eine neue Patientin hinwiesen – und sie ermahnt, auf jeden Fall darauf zu achten, dass der „Methadon-Ersatz“ auch von der Patientin eingenommen werde.

Die Altenpflegerin begann ihre Betreuungstour, vor der Haustür ihrer ersten Patienten steckte sie neben ihrem Feuerzeug auch das Medikament für die nächste Patientin ihrer Tour mit in die Tasche. Wie es zu dem Fehlgriff kam, konnte sie im Gericht gestern nicht erklären.

Nachdem sie der Patientin wie vorgesehen neue Stützstrümpfe angelegt hatte, griff sie in ihre Tasche und überreichte der 67-Jährigen auch das (für sie tödliche) Fläschchen: „Und hier ist noch das neue Medikament, dass Sie nehmen sollen!“

Gegenüber der Frau und ihrem Mann beharrte die Angeklagte auch dann noch auf die Einnahme des Medikaments, als der Ehemann darauf hinwies, dass noch tags zuvor in einem Telefonat mit der Pflegedienstleitung keine Rede von einem Medikament gewesen sei.

Erst nachdem sie das Haus wieder verlassen hatte, googelte die Altenpflegerin noch im Wagen nach dem Medikament, erkannte ihren verhängnisvollen Fehler und schlug Alarm.

Das Gericht mochte zwar anerkennen, dass die Frau sofort jeden Versuch unternahm, ihren Fehler so gut es ging auszuwetzen, hielt der Altenpflegerin aber dennoch gravierendes Fehlverhalten vor: „Spätestens als der Ehemann darauf hinwies, dass man von einem Medikament nichts wisse, hätten bei Ihnen alle Alarmglocken schrillen müssen.“ Auch in der Patientenmappe im Haus der Betreuten, habe von einem Medikament nichts gestanden, führte der Richter aus: „Sie hätten das in jedem Fall überprüfen müssen!“

Die Staatsanwältin hatte für die fahrlässige Tötung der 67-Jährigen neun Monate Haft gefordert, die sie, wie das Gericht, auf zwei Jahre zur Bewährung aussetzen wollte. Die Verteidigung hielt eine „Verwarnung mit Strafvorbehalt“ für ausreichend.

Bei einem solchen Urteil wird die Strafe nur dann fällig, wenn sie widerufen wird – etwa wenn der Angeklagte erneut straffällig wird. Davon, so der Anwalt, sei im vorliegenden Fall aber nicht auszugehen: „Es war ein einmaliges Fehlverhalten!“