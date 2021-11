Neumünster/Fußball-Landesliga : Todesstoß durch Tungendorf?

Ein Sieg des SVT würde das Schlusslicht TuS Jevenstedt am Tabellenende isolieren.

von Arne Schmuck

05. November 2021, 19:19 Uhr

Eine wahre Doppelchance bietet sich dem auf Platz 10 postierten Fußball-Landesligisten SV Tungendorf (11 Spiele/9 Punkte/17:35 Tore), wenn am Sonntag um 14 Uhr das Spiel beim noch sieglosen Schlusslicht TuS Jevenstedt (10/3/15:31) angepfiffen wird.

Zum einen würde dem SVT ein Sieg dabei helfen, nach schwierigen Wochen den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen, zum anderen würde mit Jevenstedt ein Konkurrent im Abstiegskampf bei einer weiteren Niederlage allmählich seine Abschiedstournee einläuten müssen – oder wie Tungendorfs Trainer Thilo Becker es formuliert: „Wir können Jevenstedt schon fast den Todesstoß versetzen.“

Beginn der zweiten Halbserie

Für den SVT, neben Heikendorf und Eidertal nur eines von drei Teams ohne jeglichen Spielausfall, beginnt mit dem Auftritt beim Letzten die zweite Halbserie. Gleichwohl steht – so will es der Spielplan – die Hinrundenpartie beim Osterrönfelder TSV noch aus (13. November, 14 Uhr).

Tungendorf wäre nicht Tungendorf, wenn nicht wieder die Defensive umgebaut werden müsste. Andreas Stölting ist beruflich verhindert, für ihn dürfte Maurice Petersen beginnen. Ferner dürften Yannik Wulf, zuletzt gegen Klausdorf als Innenverteidiger eingesetzt, und Max Wessel, im selben Spiel links defensiv unterwegs, wieder die Positionen tauschen.

Tietgen wird zum Pechvogel

Ein Luxusproblem entsteht durch die Rückkehr von Yannick Greier, dessen Knieverletzung abgeklungen ist. „Er hat eine enorme Qualität. Wir entscheiden kurzfristig, ob Greier von Beginn an spielen wird“, erklärt Becker. In seinem Kader gab es in dieser Woche einen Pechvogel. Verteidiger Kjell Tietgen wollte nach überstandener Schleimbeutelentzündung in der Schulter wieder angreifen, knickte jedoch gleich im ersten Training um und fällt weiterhin aus.

Liga ausgeglichen und gut

Gastgeber Jevenstedt flößt Becker Respekt ein. „Das ist ein Team, das ich nicht an seinen nur drei Punkten messen würde“, sagt der 31-Jährige, „wir müssen uns vor langen Bällen hüten“. Der Plan sei, nach Balleroberungen das Mittelfeld schnell zu überbrücken und die letzte Kelle zu überspielen, so der SVT-Coach. Überraschend kommt das nicht, wurde so doch auch im über weite Strecken engen Hinspiel der Elf von Trainer Patrick Nöhren der Zahn gezogen.

Dass dessen Truppe – ähnlich wie Tungendorf – Nachholbedarf hat, liegt für Becker auf der Hand: „Dem TuS geht es wie uns: Immer wieder sind Spieler verletzt oder krank. Und wenn es die falschen Spieler trifft, bekommst du ein Problem. Denn die Liga ist zu ausgeglichen und gut, als dass du das kompensieren könntest.“