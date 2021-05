Neuer OB in Neumünster : Tobias Bergmann: „Ein ‚Weiter so‘ hat nicht gereicht“

Tobias Bergmann erklärt seinen Sieg mit engagiertem Wahlkampf . Die CDU räumt mangelnde Unterstützung ein.

von Gunda Meyer

30. Mai 2021, 20:56 Uhr

Große Anspannung bei den geladenen Gästen, die gestern Abend im Rathaus die Wahlergebnisse verfolgten. Gegen 19.15 Uhr dann Jubel draußen am Großflecken von Anhängern der SPD. Der Sozialdemokrat Tobias Bergmann setzte sich mit einer hauchdünnen Mehrheit von 337 Stimmen durch. 10 .194 (50,8 Prozent) der Neumünsteraner setzten ihr Kreuz für ihn, 9857 (49,2 Prozent) für den Amtsinhaber Dr. Olaf Tauras (CDU).

„Neues Neumünster schaffen"

„Sich als Auswärtiger gegen einen Amtsinhaber durchzusetzen, ist eine Kunst. Mir und meinem Team ist das durch ganz engagierten Wahlkampf mit vielen Einzelgesprächen und einer hohen Präsenz geglückt“, erklärte der strahlende Wahlsieger seinen Erfolg. Ein einfaches „Weiter so“ habe nicht gereicht. „Wir haben das Mandat erhalten, ein neues Neumünster zu schaffen.“ Die ersten Themen, die er als OB ab 1. September anpacken will: „Mit aller Kraft den Weg aus der Pandemie nehmen und sich um die Leerstände kümmern.“

Rolf Ziehm

Mit einem so engen Kopf-an-Kopf-Rennen hatte die SPD-Kreisvorsitzende Kirsten Eickhoff-Weber gerechnet: „Die Bürger haben sich für den Kandidaten entschieden, der nah am Menschen ist. Ich bin sehr stolz auf Herrn Bergmann und sein Riesen-Engagement“. Fraktionschef Volker Andresen ist sich sicher, dass die SPD auch mit der Geschlossenheit der Partei punkten konnte.

Rolf Ziehm

Dass es bei Teilen der CDU im Wahlkampf hingegen an Unterstützung für den Amtsinhaber Olaf Tauras mangelte, räumte der kommissarische CDU-Kreisvorsitzende Jan Hinrich Köster ein. Ein sichtlich geknickter Tauras erklärte: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so knapp wird. Ich bin froh über viele einzelne Parteifreunde, die mich unterstützt haben.“ Er schätzt, dass er seine Wähler, die beim ersten Wahlgang für ihn gestimmt hatten, nicht ausreichend motivieren konnte, ein zweites Mal zur Wahl zu gehen. Er werde nun die Übergabe vorbereiten und sich einen neuen Job suchen. Dass er noch einmal kurzfristig seinen Hut in den Ring geworfen hatte, nachdem die ursprüngliche Kandidatin Jutta Schlemmer ihre Bewerbung zurückgezogen hatte, bereue er nicht: „Im Gegenteil. Ich hätte es bereut, wenn ich es nicht getan hätte.“