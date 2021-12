Wochenendkolumne : Tobias Bergmann 100 Tage OB von Neumünster: Wirbelwind oder Luftikus?

Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) ist 100 Tage im Amt. Seine Bilanz zieht er in der kommenden Woche. Ein erster Eindruck von ihm im Schwaleschnack.

von Gunda Meyer

11. Dezember 2021, 07:33 Uhr

Er ist überall und verspricht viel: Bei der Corona-2 G-Kontrolle in den Restaurants zeigte Oberbürgermeister Tobias Bergmann die harte Hand, mit den Familienberatungsangeboten auf dem Großflecken hat er einen Leerstand beseitigt, und das Bürgerbüro hat er unter seine Fittiche genommen, um die Probleme dort in den Griff zu bekommen. Über seine persönliche 100-Tage-Bilanz will Bergmann die Presse erst nach wichtigen Ratsentscheidungen am Dienstag informieren, doch schon jetzt ist eines klar: Mit dem Sozialdemokraten ist ein neuer (Wirbel-)wind ins Rathaus eingezogen.

Er gibt sich offen, zugewandt, duzt viel und sucht die Nähe zu den Bürgern – ganz anders als sein Vorgänger Dr. Olaf Tauras. Bergmann sprüht vor Tatendrang, tingelt durch die Stadtteilbeiräte, hält Bürgersprechstunden ab und erklärt so viele Themen zur Chefsache, dass man sich fragt, ob sein Tag mehr als 24 Stunden hat.

Bei alldem sollte er aber nicht vergessen, dass die Bürger ihn beim Wort nehmen und Taten erwarten. Ein von der Stadt gemieteter Leerstand hat noch keine Innenstadt belebt. Leere Versprechungen kämen beim Wähler nicht an und wären gefundenes Fressen für Kritiker.

Ein Versprechen war, die Bauverwaltung zu optimieren. Mit der Abberufung des Stadtbaurates steht nun ein Antrag auf der Tagesordnung im Rat, der den ersten Schritt dahin vermuten lässt. Ein harter Schlag ins Kontor dürfte hingegen der Rückzug des versierten Finanzexperten Oliver Dörflinger sein – zu einem Zeitpunkt der massiven Haushalts-Schieflage. Auch da muss der OB seine Kompetenz beweisen.

Doch manchmal wirkt der Mann mit dem lauten, markanten Lachen so, als wäre er sich der Ernsthaftigkeit seines Amtes noch nicht so ganz bewusst. Ausgerechnet beim Unterzeichnen einer Ratsunterlage kam in ihm nun der Rebell durch. Unter die Antwort auf eine Große Anfrage der NPD kritzelte er neben seiner Unterschrift ein Peace-Zeichen. Die klare Haltung gegen Rechts in allen Ehren, aber in dem Fall handelt sich um ein offizielles Dokument der Stadt. Eine derartige Aktion ist zusätzliche Munition für den politischen Gegner. Bergmann bekleidet das wichtige Amt des Verwaltungschefs. Trägt er dem nicht Rechnung, könnten viele den Wirbelwind als Luftikus empfinden und kräftigen Gegenwind geben, denn seine Schonfrist ist vorbei.