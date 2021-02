Schillsdorf : „Tischlein-Deck-Dich“ jetzt in Bokhorst

Stefanie Bruhn wagt mit ihrem Partyservice einen Neustart während der Corona-Pandemie.

Schillsdorf | In der Pandemie wagte Stefanie Bruhn mit „Tischlein-Deck-Dich“ einen Neustart. Ihr Partyservice ist jetzt in Bokhorst zu finden. Nachdem auch das kleine Café Ohe seine Türen in Bokhorst geschlossen hatte, gab es gar kein Angebot mehr in dem Schillsdorfer...

