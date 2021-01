Das steht 2021 auf der Agenda : Timmaspe will eine „Smart City“ werden

Die Gemeinde plant eine energetische Quartierssanierung / Durch Digitalisierung und Mitfahr-Apps soll der Autoverkehr reduziert werden

18. Januar 2021, 16:04 Uhr

Timmaspe | Timmaspe geht in energetischer und digitaler Hinsicht mit großen Schritten in das neue Jahr: Die Gemeinde will eine energetische Quartierssanierung im Bereich der Sporthalle und in den umliegenden Gebäuden umsetzen und zur „Smart City“ werden.

Die Gemeinde Timmaspe plant eine energetische Quartierssanierung im Bereich von Sporthalle, Schwimmbad, Grundschule, Sportheim, Kindergarten, Schützenheim und – bei entsprechenden Wünschen der Anwohner – auch der umliegenden Häuser. „Dafür soll neben der Sporthalle ein Blockheizkraftwerk entstehen, das die umliegenden Gebäude mit Energie versorgt“, berichtet Bürgermeisterin Meike Derner (KWG). „Als Brennmaterial würde wir Pellets einsetzen.“ Außerdem sollen Solarpanele auf dem Dach der Sporthalle installiert werden.

Eine Einbeziehung der Aktivregion ist geplant, es sollen auch Anträge auf Fördermittel gestellt werden. Im Rahmen dieses Projektes wurde im Oktober 2020 beim Bund ein Fördermittelantrag für die Sanierung kommunaler Sport-, Jugend- und Kultur-Einrichtungen in Timmaspe gestellt.

Anfang 2021 wird die Bestandsaufnahme der Immobilien im Quartier abgeschlossen sein, danach folgt eine Planung zur Verbesserung der energetischen Situation der einzelnen Gebäude. „Außerdem müssen wir ermitteln, wo die Gemeinde Fördergelder für die energetische Sanierung und die zentrale Wärmeversorgung für das Projekt beantragen kann“, sagt Meike Derner. „Denn allein können wir dieses Vorhaben nicht finanzieren.“

Im März 2020 hatte Timmaspe mit der Stadt Nortorf und den Gemeinden Schülp, Borgdorf-Seedorf und Warder einen Förderantrag im Rahmen des Ausschreibungswettbewerbs „Digitale Kommunen in Schleswig-Holstein“ beim Land gestellt. Das Projekt wird als Teil der regionalen Entwicklung verstanden. In einer „Smart City“ dienen digitale Technologien dazu, das Leben und Arbeiten der Menschen vor Ort zu erleichtern.

Die Einwohner profitieren dann zum Beispiel in den Bereichen Gesundheit, Einkaufen und digitale Kommunikation durch entsprechende Apps, die individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse vor Ort zugeschnitten werden. Digitale Technologien sollen außerdem dazu dienen, die Zukunftsfähigkeit zu sichern sowie die Energieversorgung und Mobilität nachhaltiger zu gestalten.

Grundlage für eine Entwicklung zur Smart City ist eine entsprechende technische Infrastruktur. In der Gemeinde ist bereits ein Glasfasernetz verlegt. Timmaspe wurde gemeinsam mit der Stadt Nortorf und den Nachbargemeinden Schülp, Borgdorf-Seedorf und Warder für die Förderung ausgewählt. In diesem Verbund soll die Entwicklung stattfinden, um Synergien nutzen zu können und Ideen umsetzungsreif zu entwickeln. Momentan erfolgt eine Status-Quo-Aufnahme in den einzelnen Orten. „Die Stadtwerke Nortorf fungieren als Projektleiter“, berichtet Bürgermeisterin Meike Derner. „Aktuell suchen wir einen Projektkoordinator.“

Die Gemeinde erhofft sich von der Digitalisierung zum Beispiel eine verbesserte Mobilität durch eine Mitfahr-App, die eine regelmäßige Anbindung an Nortorf ermöglichen soll. Ziel ist hier auch eine mögliche Reduzierung der Fahrzeuge pro Haushalt.

Auch Ankündigungen zu Veranstaltungen in Timmaspe sollen dann über diesen digitalen Weg erfolgen. Wichtig ist den Gemeindevertretern, bei diesem Projekt auch die älteren Mitbürger – die eventuell noch nicht über alle digitalen Möglichkeiten verfügen – durch entsprechende Schulungen und zum Beispiel eine vergrößerte Darstellung der Apps einzubeziehen. „Wir wollen das Leben in der Gemeinde aktiver gestalten, das Miteinander über das Digitale verstärken, um letztlich dann aber im richtigen Leben mehr beieinander zu sein.“ Das Digitale für das Analoge nutzen – so geht Zukunft!

Eigentlich war zum 700-jährigen Bestehen der Gemeinde im Jahr 2020 ein großes Fest mit Musik, Spielen, Essen und Trinken geplant. „Wenn wir 2021 feiern können, wird dies in einem deutlich kleineren Rahmen stattfinden, als ursprünglich angedacht“, berichtet die Bürgermeisterin. „Wir werden die Planungen relativ kurzfristig angehen.“