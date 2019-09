Circus Krone in Neumünster : Tierschützer zogen durch die Stadt

Nur 15 Demonstranten demonstrierten gegen Circus Krone auf dem Jugendspielplatz.

Avatar_shz von shz.de

01. September 2019, 13:37 Uhr

Nur 15 Demonstranten versammelten sich am Sonnabend in der Mittagszeit vor dem Rathaus, um mit einem Marsch durch die Stadt Richtung Jugendspielplatz gegen die Tiernummern des dort gastierenden i Circus Krone zu protestieren und mehr Tierrechte einzufordern.

Die Polizei kam nur einmal kurz vorbei, stellte fest, dass weniger als 30 Demonstranten am Start waren und zog wieder ab. „Bei so wenigen Leuten müssen wir auf dem Bürgersteig gehen, und dann muss die Polizei nicht mitfahren“, erklärte Organisatorin Nicole Gaidetzka (38) sichtlich enttäuscht. Eigentlich hatte sie mit 100 Demonstranten gerechnet. „Dafür sind wir dann eben doppelt so laut“, versuchte sie ihre Mitstreiter aufzumuntern. Bewaffnet mit Plakaten und einem Megafon marschierte die Gruppe über den Großflecken zum Jugendspielplatz. Dort hielten die Demonstranten erneut ihre Plakate hoch und versuchten, die Gäste des Zirkus’ über die Bedingungen für die Tiere aufzuklären.

„Tiere sind nicht zur Unterhaltung der Menschen da“, sagte die Organisatorin.. Bei Zirkussen würden sie in engen Käfigen gehalten, teilweise stundenlang angebunden und würden die Show nur aus Furcht vor Schlägen mit der Peitsche machen, so Nicole Gaidetzka. „Anwohner haben uns erzählt, dass sie nachts teilweise nicht schlafen können, da die Tiere so laut schreien würden“, fügte Nikolai Kaack (42) hinzu, der in den vergangenen Tagen auch bei den Mahnwachen vor dem Zirkus dabei war. Dass die Tiere schreien, sei ein Zeichen für nicht artgerechte Haltung. „Die Tiere leiden unter Verhaltensstörungen“, so Nikolai Kaack.

Auch Leonie Janssen (17) findet die Tieraufführungen nicht gut. „Ich finde im Jahr 2019 kann man auch in Zirkussen ohne Tieraufführungen Spaß haben.“ Sie wünschten sich mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. „Auch die Medien berichten lieber über die tollen Aufführungen als über die Wirklichkeit“, meinte Nicole Gaidetzka. Dabei habe die Bevölkerung durchaus Interesse an dem Problem, hieß es.