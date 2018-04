Brötchen mit Reißnägeln : Tierpark Neumünster stellt Futterspenden ein – Staatsanwaltschaft ermittelt

Der Zoo im Stadtwald hat einen Strafantrag gestellt. Die Mitarbeiter sind „so wachsam wie nie zuvor.“

von Christian Lipovsek

04. April 2018, 18:40 Uhr

Neumünster | Fast 1,5 Millionen Klicks auf der Facebook-Seite, Anrufe aus ganz Europa, Nachfragen aus anderen Zoos und ein mediales Interesse, wie es noch nie dagewesen ist: Nachdem shz.de über den Fund von Reißnägeln und Büroklammern in vier Brötchen am Ostermontag in den Futtertonnen am Eingang des Tierparks berichtet hatte, war am Mittwoch laut Zoo-Chefin Verena Kaspari „die Hölle los“. Die Einrichtung im Stadtwald hat nun Strafantrag gegen den oder die Täter gestellt. Die Staatsanwaltschaft Kiel übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Der Beitrag vom Dienstag auf Facebook:

„Die Beamten waren schon hier und haben unsere Mitarbeiter befragt“, sagt Verena Kaspari. Nach Gesprächen mit dem Vorstand der Tierpark-Vereinigung gibt es weitere Konsequenzen. So werden die privaten Futterspenden zunächst eingestellt. „Heute waren wieder jede Menge Leute da und wollten Sachen abgeben. Aber wir nehmen nun aus Sicherheitsgründen nichts mehr an. Das ist sehr schade und tut uns leid, aber wir müssen nun erstmal handeln“, erklärt sie weiter.

Überlegt werde, die Futtertonnen dauerhaft vom unkontrollierten Eingangsbereich hinter die Kasse umzusetzen. „Unsere Mitarbeiter hätten dann eine bessere Kontrolle“, sagt die Zoo-Chefin. Sie habe zudem die gesamte Mitarbeiter-Crew noch einmal intensiv sensibilisiert. „Wir sind nun so wachsam wie nie zuvor.“

Foto: Tierpark Neumünster

Auffälligkeiten bei Tieren habe es in den vergangenen 24 Stunden nicht gegeben. „Da sind wir schon ein bisschen erleichtert“, sagt Verena Kaspari. Sie warnt allerdings vor allem Pferdebesitzer in der Region. „Alle sollten nun aufpassen, damit die Täter nicht doch noch Unheil anrichten.“

Die Reaktion von ihr ist verständlich. Als die Diplom-Biologin vor Jahren im Gnadenhof für Bären in bayerischen Bad Füssing arbeitete, starb eine Bärin quasi vor ihren Augen, weil sie zuvor von Tierhassern vergiftetes Fleisch gefressen hatte, das abgegeben wurde. „Deshalb nehmen wir hier im Tierpark auch keine Fleischspenden an“, sagt sie.