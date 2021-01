Bilanz und Ausblick : Tierpark Neumünster im Wechselbad der Gefühle

Das Jahr 2020 war von riesiger Spendenbereitschaft, aber auch von bisher ungekannten Einschränkungen geprägt.

02. Januar 2021, 09:07 Uhr

Verena Kaspari braucht nicht lange zu überlegen: „Corona, Schweinepest und Vogelgrippe – alles in einem Jahr. So eine Ballung von unglücklichen Ereignissen hat es wohl noch nie gegeben“, sagt die Chefin vom Tierpark Neumünster. Und dennoch kann sie dem Krisenjahr 2020 einiges Positives abgewinnen: „Es wurde dem Team viel abverlangt. Aber wir sind enger zusammengerückt. Das ist klasse. Und die Bereitschaft, uns zu unterstützen, war einfach grandios.“

Das Wechselbad der Gefühle belegen die Zahlen. Insgesamt 147.068 Besucher verzeichnete die Anlage im Stadtwald und damit trotz der angeordneten Schließung über Ostern und Weihnachten knapp 10.000 mehr als in den beiden Vorjahren. „Alleine vom 20. April an, als wir wieder aufmachen durften, bis Ende September hatten wir über 30.000 Besucher mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres“, sagt Kaspari. Regelrecht „explodiert“ sind auch die Patenschaften. Statt 144 Paten in 2019 waren es 588 in 2020.

Hinzu kommt eine unglaubliche Spendenbereitschaft. Vor allem während des ersten Lockdowns schaute quasi die ganze Welt nach Neumünster. „Wir haben aus Asien, aber auch aus Amerika und Australien ganz viel Unterstützung erhalten“, erklärt die Tierpark-Chefin. Genaue Zahlen will sie traditionell auf der Mitgliederversammlung der Tierparkvereinigung im März bekanntgeben. Ob diese erstmals online stattfinden wird, entscheide sich dieser Tage, sagt sie. Nur so viel vorab: Alleine der Spendenbrief vor Weihnachten habe vergangenes Jahr mit über 20.000 Euro mehr als doppelt so viel Geld eingebracht als 2019.

Auf der anderen Seite standen wochenlange Existenzängste, Lieferengpässe bei Futter und Schutzkleidung, Einschränkungen wie Besucher- und Fahrzeugschleusen und ein weiter ansteigender Berg an dringend notwendigen Reparaturarbeiten. Das habe jede Menge Geld und Zeit verschlungen. „Aber wir sind einen guten Schritt weiter. Denn alles, was wir jetzt neu machen, ist nachhaltig“, sagt Verena Kaspari und verweist unter anderem auf die beiden neuen Brücken bei den Eisbären und Berberaffen. Hier hat die Stadt finanziell ordentlich unterstützt (der Courier berichtete). Und bei den Seehunden fällt das klarere Wasser durch die moderne, durch eine großzügige Spende ermöglichte UV-Anlage gleich ins Auge.

Ein Vorteil der angeordneten Schließungen: Manche Arbeiten konnten problemlos und schnell erledigt werden, da keine Rücksicht auf Besucher genommen werden musste. Dazu zählen auch die dringend notwendigen Baumfällungen. „Insgesamt 74 Bäume waren als nicht mehr standfähig eingestuft worden. Wir werden aber für entsprechenden Ersatz sorgen“, so Verena Kaspari.

Auf das neue Jahr blickt sie äußerst optimistisch. Die Umsetzung des Masterplans gehe in eine weitere Phase. Dazu zählen nicht nur die neuen Mitgliedsausweise im Scheckkarten-Format mit QR-Code zum Scannen und eine weitere Digitalisierung, sondern auch eine Optimierung bei der Tierhaltung, den Gehegen und den Arbeitsabläufen. Dennoch bleibe sie vorsichtig: „Unser vorrangiges Projekt ist abzuwarten, wie sich die Pandemie entwickelt“, sagt die Tierparkchefin.

Wenn alles gut läuft, sollen zumindest der Kleintierhof und die Schmetterlingswiese fertiggestellt werden. „Wir arbeiten beim Masterplan mit einem sehr guten Büro zusammen und haben schon viele Ideen, die wir hoffentlich nach Corona anpacken können.“