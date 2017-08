Tierheim Wasbek : Tierheim Wasbek: Neues Quartier für Freigänger-Katzen

vergrößern 1 von 3 Foto: Vaquette 1 von 3

Wasbek | Die neuen Bewohner des Tierheims Wasbek sind noch reichlich verschüchtert: Sechs Freigänger-Katzen, die bisher auf dem Gelände der Tierauffangstelle an der Geerdtsstraße lebten, sind vom Verein „Gestrandete Pfötchen“ eingefangen worden; das war ein Einsatz, der viel Geduld erforderte. „Nur eine Katze war gut anzulocken“, sagte Tierheimleiterin Anja Bauert. Alle Neuankömmlinge sind gemeinsam in der Quarantäne untergebracht und werden von anderen Katzen isoliert. „Das muss so sein wegen der Infektionsgefahren“, sagt sie.

Es war seit Jahren bekannt und geduldet: Rund um die (seit etwa einem Jahr geschlossene) Tierauffangstelle lebten Freigänger-Katzen. Seit der Schließung fütterte eine Mitarbeiterin des Tierschutzvereins Neumünster weiterhin die Tiere. Am vergangenen Donnerstag gab es dann heftige Diskussionen, als die Zugänge am Zaun für die Freigänger verschlossen wurden. Die Tiere liefen im Stadtwald herum – angesichts von Rodungsarbeiten ein Zustand, der bei Katzenschützern beider Vereine für Aufregung sorgte. Nach einem Gespräch zwischen Tierschutzverein, Amtstierärztin Dr. Katja Busch und dem Pfötchen-Verein wurde die Unterbringung in Wasbek im Tierheim am Krusenhofer Weg 111 vereinbart. „Der Tierschutzverein trägt sämtliche Kosten für Fahrten und tierärztliche Behandlung“, sagt Bianca Schenk, Vorsitzende der „Gestrandeten Pfötchen“. Sie stellt fest: „Die Tiere sind alle gut in Futter, aber alle sind verfloht, haben Würmer und schlechte Zähne.“ Ihr Lob: Die Mitarbeiterin des Tierschutzvereins, die bisher die Tiere fütterte, habe das mit Herzblut gemacht. „Die Tiere reagieren und hören auf ihren Namen, sind menschenbezogen.“ Ihr Verein unterstütze den Tierschutzverein der Tiere zuliebe, sagt Bianca Schenk.

Die Freigänger sind zwischen zwei und zwölf Jahren alt. Am zutraulichsten ist Katze Sindbad, die Anja Brauert sogar aus der Hand frisst. Die Katzenkumpel Hook und Maric wollen zusammenbleiben, Max und Moritz ebenso. Otto, ein verschüchterter rötlicher Kater, könnte sich mit allen vieren oder mit Katze Isabell, die auch recht zutraulich ist, vertragen. Drei Katzen laufen noch im Wald herum. Alle Tiere sollen vermittelt werden; es gibt bereits erste Interessenten. „Das sind keine Schmusekatzen, es kann sich aber etwas entwickeln“, sagt Anja Bauert. Das neue Zuhause muss Platz bieten wie bei einem Resthof oder einem allein stehenden Haus.

Seit zwei Wochen ist das Tierheim in Wasbek geöffnet, es tut sich viel. In der ersten Woche gab es etwa 100 Anrufe pro Tag, in der zweiten noch etwa 50. Die Fragen drehten sich um die Öffnungszeiten, welche Tiere zu vermitteln seien, aber auch um Probleme wie unsaubere Katzen. „Da konnnten wir auch konkret helfen. Eine Katze musste kastriert werden, die andere hatte eine Blasenentzündung“, erzählt Bianca Schenk.

Auch bei der Ausstattung geht es voran: Im Gebäude für die gesunden Tiere gibt es neue Käfige für Kleintiere und zwei Hundekäfige. Letztere sind für Spontan-Unterkünfte, denn die Stadt hat noch bis Ende des Jahres einen Vertrag mit dem Tierheim Kiel. Inzwischen logieren in Wasbek 50 Tiere, darunter auch 22 Meerschweinchen aus schlechter Haltung. Im Internet: www.tierheim-wasbek.de.



von Gabriele Vaquette

erstellt am 16.Aug.2017 | 08:30 Uhr