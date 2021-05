Tennisprofi aus Neumünster : Ticket für das Hauptfeld in Paris bleibt Mona Barthel verwehrt

In der zweiten Qualifikationsrunde kommt bei den French Open das Aus.

Paris | Mona Barthel hat es beim Grand-Slam-Turnier in Paris nicht ins Hauptfeld geschafft. Neumünsters Tennisprofi unterlag in der zweiten Qualifikationsrunde der French Open der US-Amerikanerin Varvara Lepchenko in 69 Minuten mit 1:6 und 5:7. Danach schaltete Lepchenko noch die deutsche Anna-Lena Friedsam (Neuwied) mit 6:1 und 6:3 aus und zog ins Hauptfeld e...

