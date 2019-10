Comedy-Abend im Statt-Theater : Thomas Nicolai macht in Neumünster urkomische Flausen und geniale Imitationen

70 Besucher japsen vor Lachen über das Programm „Vorspiel und andere Höhepunkte“.

27. Oktober 2019, 15:42 Uhr

Lachen bis zur Luftnot konnten am Sonnabend die 70 Besucher im Statt-Theater am Haart beim Comedy-Abend mit Thomas Nicolai. Der sächsische Parodist und Vollblut-Komiker präsentierte zusammen mit Robert Neumann am E-Piano sein Programm „Vorspiel und andere Höhepunkte“.

Nicolai muss man auf der Bühne erlebt haben, seine urkomischen Flausen stellte das daueraktive Energiebündel hochdynamisch und mit ansteckender Spielfreude dar. Das Publikum japste und lachte angesichts der zahlreichen Rollen, in die der 55-Jährige schlüpfte. Berühmt ist der gebürtige Leipziger für seine Fähigkeit, Stimmen von Persönlichkeiten des Show-Business’ zu imitieren. Besonders witzig war die Vorstellung, wie der für seine überzogenen Ausraster bekannte Schauspieler Klaus Kinski Alltagssituationen bestritt. Bei Nicolai wurde – mit irrem Blick, der dem Kinskis in Nichts nach stand – eine einfache Bestellung an der Fleischtheke zum verbalen Schlachtfeld.

Der Komiker stöberte in allen Ecken des menschlichen Daseins und wirbelte dabei Karikaturen auf wie den hemdsärmeligen Dieter aus Berlin-Kreuzberg oder den schlechtesten aber dafür lustigsten Zauberer Deutschlands. Gerade die Zaubershow war zum Schießen komisch, weil Robert Neumann im Blümchenkleid als voll-phlegmatische Assistentin und Zauberer Thomas Nicolai als totale Einfaltspinsel daher kamen – in sächsischer Mundart. Herrlich war aber auch ein Lied über den Alltag aus der Sicht einer selbstzufriedenen Katze oder die Banalisierung eines Rammstein-Lieds, gesungen im Frank-Sinatra-Stil.

Besucherin Heike Hansemann hatte den Künstler bereits bei der „Komischen Nacht“ in Neumünster erlebt und war hin und weg: „Es ist genial, wie viele Stimmen er imitieren kann, und dazu kann er auch noch singen! Er trifft genau meinen Humor.“

„Wir kennen Nicolai aus Kindertagen und haben uns seit Jahrzehnten nicht gesehen. Jetzt sind wir extra seinetwegen hier. Er war schon als Kind lustig“, sagten die Schwestern Dorle Brandt aus Leipzig und Johanna Warthun aus Lübeck.