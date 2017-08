Thomas Haese aus Wattenbek hat schon 50 Liter Blut gespendet

vergrößern 1 von 1 Foto: Slogsnat 1 von 1

Am Dienstag machte das DRK-Blutspende-Team Halt in der Lindenschule in Bordesholm. Es kamen 119 Blutspender; das sind 39 mehr als beim letzten Mal. 16 waren Erstspender. Das zehnköpfige medizinische Fachpersonal des DRK-Blutspendedienstes und die zehn Helferinnen des DRK-Ortsvereins waren emsig bemüht, die Spender nicht zu lange warten zu lassen. Einer der Blutspender trat diesmal aus der Masse hervor: Thomas Haese aus Wattenbek kam zu seiner Jubiläums-Blutspende. Bereits 100 Mal spendete er 500 Milliliter seines Blutes. Durch seinen Vater motiviert, spendete Thomas Haese 1986 bei der Bundeswehr sein erstes Blut. Dafür bekam er einen Tag Sonderurlaub, und das vier Mal im Jahr. „Mein Vater hatte die Blutgruppe AB, die war so selten, dass er damals öfters vom DRK angerufen wurde, um außer der Reihe Blut zu spenden“, erinnert sich Thomas Haese. Bis heute spendete er zwei bis vier Mal im Jahr sein Blut, in Dätgen, in Wattenbek oder in Bordesholm, gerade so wie es passt. Der IT-Ad¬mi¬nis¬t¬r¬tor Thomas Haese ist auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wattenbek, und er engagiert sich als Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft für Wattenbek in der Kommunalpolitik. Die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Bordesholm, Birgit Schmidt, und Tim Habich vom DRK-Blutspendedienst überreichten dem Jubilar nach der Blutspende eine Geschenkbox sowie eine Einladung zu einer festlichen Ehrungsveranstaltung für langjährige Blutspender.

Das Blutspenden ist eine feine Sache, denn mit jeder Spende ist auch ein Gesundheitscheck verbunden. Jede Blutspende wird vor der Weiterverarbeitung gründlich im DRK-Labor in Lütjensee untersucht. Die eigentliche Blutspende mit dem kleinen, kaum zu spürenden Stich, dauert 3 bis 5 Minuten. Danach gibt es Kaffee und Kuchen von den Damen des DRK-Ortsvereins Bordesholm als Stärkung.













von Susanne Otto

erstellt am 23.Aug.2017 | 09:40 Uhr