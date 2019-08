Spielstätte der Niederdeutschen Bühne : Theater in Neumünster wird saniert

Die Arbeiten hinter den Kulissen an der Klosterstraße kosten 450 000 Euro. Das NBN-Team der packt mit an.

von Gabriele Vaquette

06. August 2019, 11:24 Uhr

Die Zeiten, in denen sich Künstler der Niederdeutschen Bühne Neumünster (NBN) im Studio an der Klosterstraße mit den Zuschauern auf dem stillen Örtchen drängeln, sind in absehbarer Zeit vorbei. Denn die Sanierung hinter den Kulissen – Probebühnen und WC-Anlagen – ist gestartet. Bühnenleiter Niels Münz und sein Team stellten jetzt mit Berthold Heitker, Abteilungsleiter Groß- und Sonderbauten in der AbteilungGebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen, und Projektleiter Torben Aszmoneit die Details des Umbaus vor.

Anfrage nach WC-Sanierung schon vor sechs Jahren

„Dass das jetzt so kumuliert passiert – besser geht’s nicht. Die Zuschauer erwartet am Ende ein beinahe rundum erneuertes Theater“: Münz war sichtlich erfreut, dass sich endlich etwas tut. Denn bereits vor sechs Jahren hatte Dieter Milkereit (NBN) bei der Stadt wegen einer Modernisierung der aus dem Jahr 1960 stammenden WC-Anlage angefragt.

Der Umbau entzerrt die bisher problematische Situation, sorgt für korrekten Brandschutz und sichere Statik. Es werden neue WC-Anlagen für Zuschauer und für Rollstuhlfahrer eingebaut plus Toiletten für Künstler. Zwischen Zuschauer-WC und Probebühne entsteht ein neuer Bereich für Künstler mit Umkleide und Schminktischen.

Die Halle – etwa 12 mal 21 Meter groß – wurde bereits entkernt, Wände wurden demontiert.

Drei Zwischendecken auf unterschiedlicher Höhe werden durch eine durchgängige Decke ersetzt, auf der auch etwas gelagert werden kann. Projektleiter Torben Aszmoneit

Der bisherige Lastenaufzug bleibt. Die Kosten in Höhe von 450 000 Euro trägt die Stadt als Eigentümerin. „Die NBN unterstützt die Baumaßnahme mit Manpower, soweit das rechtlich zulässig ist“, erklärte Münz.

Ratsbeschluss ermöglicht Sanierung der Werkhalle

Mit der Sanierung wird ein Teil des Ratsbeschlusses vom September 2018 umgesetzt, nach dem die Werkhalle erhalten und saniert werden soll – vorher heiß diskutiert (der Courier berichtete). Der Zeitplan sieht vor, dass die Toiletten bis Beginn der Spielzeit fertig sind.

Weiterhin wurde in einem Nebenraum, in dem die zweite Probebühne ist, eine Wand herausgebrochen und die Öffnung mit einem Stahlträger überspannt. Zur Ausstattung dieser Bühne will die NBN mit Hilfe eines Zuschusses von der Investitionsbank Schleswig-Holstein in Höhe von 9000 Euro beitragen.

Der nächste Abschnitt bis Sommer 2020 umfasse die Dachsanierung, so Heitker. Die jetzigen Gasbetonplatten werden durch eine so genannte Brettstapeldecke ersetzt, das sind mehrfach verleimte und mit Bitumen wetterfest gemachte Holzplatten, erklärte Heitker.