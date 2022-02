Tennis : THC Neumünster mit drei Teams in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten

Als Meister der Nordliga schaffen nun auch die Herren 55 den Aufstieg.

Neumünster | Am Ende haben sie nichts anbrennen lassen. Die Tennis-Herren 55 des THC Neumünster haben nach einem souveränen 6:0 in der Blauen Halle über den Bargteheider TC den erhofften Aufstieg in die Regionalliga perfekt gemacht und damit das selbstgesteckte Saisonziel in der Nordliga erreicht. Sie verdrängten den punktgleichen TSV DUWO 08 (Hamburg) auf Grund de...

