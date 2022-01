Fußball : Testspiel des VfR Neumünster gegen Todesfelde fällt aus

Die Gründe für die Absage des Duells in Bad Segeberg sind einleuchtend.

Bad Segeberg | Ausnahmsweise einmal nicht Corona, sondern das über dem Norden wütende Sturmtief sorgt dafür, dass das für Sonnabend, 14 Uhr, in Bad Segeberg angesetzte Fußball-Testspiel des Landesligisten VfR Neumünster gegen den Spitzenreiter der Oberliga Süd, SV Todesfelde, nicht stattfinden kann. Beide Clubs einigten sich darauf, den Leistungsvergleich abzublasen. „Sowohl Todesfelde als auch wir sind der Ansicht, dass es angesichts der Wetterlage und erst recht der Vorhersage für Sonnabendnachmittag weder für Spieler noch für Trainer und Zuschauer Sinn gemacht hätte, sich draußen aufzuhalten und wegzuwehen“, erklärte Mariko Gräfe aus dem Trainerteam des VfR. Beide Mannschaften wollen an der Paarung allerdings festhalten und sie kurzfristig, eventuell unter der Woche, nachholen. „Wir loten gerade die Möglichkeiten aus, wann und wo wir aufeinandertreffen können“, sagte Gräfe. Nach aktuellem Stand nächster Test der Rasensportler ist das Gastspiel beim Spitzenreiter der Oberliga Hamburg 2, Niendorfer TSV, am Sonnabend, 5. Februar, um 13 Uhr....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.