Gemeindevertreter beschliessen : Tempo 30 im Ortskern von Bornhöved

Bornhöveds Gemeindevertreter sprachen über den Verkehrs und Straßensanierungen.

Avatar_shz von shz.de

30. September 2019, 15:29 Uhr

Neben der Ortsentwicklung bleibt Verkehr ein zentrales Thema in Bornhöved. So standen die Sanierungen und Ausbauten von Straßen, Fuß- und Radwegen als umfangreiches Thema auf der Tagesordnung der Gemeindevertreter.

Bei Kreisstraßen wie der Segeberger Landstraße ist die Gemeinde von der Kreisplanung abhängig und hat wenig Einfluss. „Allein für die gemeindlichen Straßen und Wege stehen dieses Jahr noch rund 100.000 Euro zur Verfügung“, erklärte Bornhöveds Bürgermeister Reinhard Wundram. Stück für Stück wollen Bornhöveds Ortspolitiker das Straßenbild verbessern und sanieren. „Wir sind bemüht, die Straßenerhaltung soweit möglich ohne Ausbauten umzusetzen“, meinte Bornhöveds Bürgermeister zu den anstehenden Plänen. Deswegen soll im November auch ein Beschluss über den Umgang mit Straßenausbaubeiträgen auf die Tagesordnung gesetzt werden, um Klarheit für die Bürger zu schaffen.

Außerdem wurde beschlossen, im Ortskern der Gemeinde im Verlauf der Straßen Kuhberg, Am Alten Markt und Kieler Tor eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 einzurichten. Hierzu soll ein Antrag bei der Verkehrsaufsicht gestellt werden. Daneben hat sich die Gemeindevertretung für eine Zustimmung zur Erweiterung des Vicelin-Kindergartens ausgesprochen. Hier soll eine neue altersgemischte Gruppe eingerichtet werden. In der Beratung über die Einführung einer Zweitwohnungssteuer soll in Bornhöved ein ausstehendes Urteil des Verwaltungsgerichtes abgewartet werden. In Bornhöved sind 160 Zweitwohnsitze angemeldet. „Die Frage, wie viele davon bei Einführung einer Zweitwohnungssteuer abgemeldet würden, ist nur schwer einzuschätzen“, erklärte Sonja Eglinski aus der Verwaltung.

Außerdem sind Bornhöveds Senioren aufgerufen, im Seniorenbeirat der Gemeinde mitzumachen. Neben Karsten Behrends muss eine Position neu besetzt werden. Interessierte können sich an Karsten Behrends oder den Bürgermeister wenden. Sprechstunde ist freitags von 15 bis 16 Uhr im Alten Amt.

Wie Reinhard Wundram mitteilte, können in Kürze Trauungen im Alten Amt stattfinden. Dort soll zunächst das alte Trauzimmer hergerichtet werden. Die Alte Schmiede und das Heimatmuseum wurden aktuell als nicht geeignet eingestuft. Hier wäre der Kostenaufwand zu groß, um die Ansprüche an einen Eheschließungsort zu erfüllen, informierte Wundram.