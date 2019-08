Rund um die Uhr geöffnet : Telefonzelle in Neumünster lädt zum Schmökern ein

Ein original Häuschen der Telekom, gefüllt mit Büchern: In Gadeland liegt der Lesespaß direkt vor der Kirche.

von Christian Lipovsek

16. August 2019, 14:27 Uhr

Was haben die ersten Sätze von Pippi Langstrumpf, Rubin Rot, Harry Potter und der Bibel gemeinsam? Sie alle zieren als Schriftzug die neue Lesezelle in Gadeland. Seit wenigen Tagen können kleine und große Leseratten vor der Kirche am Hang in einem Fundus von etwa 200 Büchern ihr Lieblingswerk suchen – und dann, möglichst im Tausch mit einem anderen gebrauchten Buch, mit nach Hause nehmen.

Schon vor über einem Jahr hatten Pastor Ole Kosian und seine Frau Katrin die Idee zu diesem ganz besonderen Treffpunkt im Stadtteil. Seitdem wurde die Kollekte nach dem Sonntagsgottesdienst angespart. Rund 1000 Euro sind so zusammengekommen, die nun in das Projekt fließen konnten. Knapp die Hälfte davon kostete die Telefonzelle, ein echtes Original. „Ich hatte gehört, dass die Telekom alte, ausrangierte Häuschen abgibt“, sagt Katrin Kosian. Sie rief bei der Telekom Telefonzellen-Instandsetzung in Michendorf bei Potsdam an und stieß auf positive Resonanz. Für 450 Euro sei eine Zelle zu haben, hieß es dort.

Gesagt, getan. Gemeinsam mit Gemeindearbeiter Werner Jacobi setzte sich Ole Kosian in den Transporter und holte den über 1,1 Kubikmeter großen Kasten ab. Weil noch Geld übrig war und sich das Mausgrau im Vorgarten nicht so gut machte, kam André Dittmann ins Spiel. Er verschönerte die Ex-Telefonzelle mit roter, blauer, goldener und silberner Fahrzeugfolie. Als Kirchenfarben geben sie ebenso einen Wiedererkennungswert wie das Erlöser-Zeichen auf der Eingangstür, das dem in der Kirche nachempfunden ist. „Dadurch stellen wir auch die Verbindung zur Gemeinde her“, sagt Ole Kosian.

Seine Frau sorgte für die Erstausstattung mit zwei Kartons gebrauchter Schmöker aus dem Keller. Weitere Spenden waren schnell gefunden. „Wir brauchen jetzt erstmal keine neuen Werke mehr“, sagt Katrin Kosian, die alles übersichtlich sortiert und nach Genre geordnet hat – von Kinderbüchern über Krimis bis hin zu Belletristik und geistlichen Büchern ist alles dabei. Sie hat auch täglich einen Blick auf den Inhalt: „Es stellen ja doch manche Leute einfach einen Karton davor.“

Geöffnet ist die neue Lesezelle voraussichtlich an 365 Tagen zunächst rund um die Uhr. Abends sorgt Beleuchtung dafür, dass der Besucher sich zurechtfindet. „An Silvester und Neujahr werden wir vielleicht abschließen, aber sonst ist das eine Zelle der offenen Tür“, sagt Ole Kosian.