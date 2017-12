In Neumünster gedreht : Tatort am Sonntag: Wotan Wilke Möhring zwischen rechtem und linkem Mob

vergrößern 1 von 2 Foto: NDR/Christine Schröder 1 von 2

von Mona Adams

erstellt am 13.Dez.2017 | 16:53 Uhr

Neumünster/Hamburg | Ein Aufmarsch, Tumult, Chaos, Polizeisirenen. Unter Rauchschwaden eskaliert die Situation. Die Polizei greift ein und versucht den Mob von Schwarzmaskierten zu zerstören. Gewaltvoll treffen Behelmte und Vermummte aufeinander, ziehen und zerren aneinander. Hubschrauber fliegen über die Szenen hinweg. Es sind Bilder, die an die Krawalle des G20-Gipfels in Hamburg im Juni erinnern. Doch es ist der neue NDR-Tatort mit Wotan Wilke Möhring, der am Sonntag ausgestrahlt wird.

In Hamburg konnten im Juni genau diese Aufnahmen nicht stattfinden, eben wegen des Gipfels. Die Fiktion fand in Neumünster statt, die Realität in Hamburg. Dass die Bilder sich nun so sehr ähneln, macht den Tatort erschreckender und realer, denn je. „Es gibt eine ganze Reihe von Parallelen zwischen Wirklichkeit und Fiktion“, so NDR-Fernsehfilmchef Christian Granderath. „Dazu zählen auch die Szenen der Parteiversammlung und der Gegendemonstration, die erstaunlich nah an den Bildern der G20-Proteste sind.“ Sowieso, es sind nicht nur die Proteste, die deutliche Parallelen zur Realität aufweisen. Der ganze Fall ist aktueller, denn je. Er zeigt die Widersprüche und Probleme in einer demokratischen Gesellschaft. Das funktioniert, obwohl oder gerade mit den klassischen Tatort-Komponenten Leiche-Ermittler-Täter.

Anja Kling spielt die umstrittene Fraktionsvorsitzende einer rechtspopulistischen Partei, die immer häufiger Ziel von Hass-Posts und Morddrohungen wird. Kurz vor den Wahlen wird ihr Wagen durch eine Explosion zerstört, ihr Mann - und nicht sie - getötet. Ein Fall für Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und seine Kollegin Julia Grosz (Franziska Weisz). Sie müssen zunächst untätig zuschauen, wie rechte Netzwerke den Anschlag dem linken Mob zuordnen und der Polizei Tatenlosigkeit vorwerfen.

Thorsten Falke brodelt. Souverän, kühl und distanziert tritt dagegen die von Anja Kling verkörperte Politikerin auf. Ihr Verhalten hat Erfolg. Die Leute lieben sie. Nicht so die Kommissarre. Und der Zuschauer? Zunächst bleibt der Tatort recht neutral, um dann mehr und mehr Stellung zu beziehen. Und wird damit denen gerecht, die bei der letzten Bundestagswahl ihr Kreuz nicht bei der AfD gemacht haben.

„Natürlich nimmt der Film eine klare Haltung ein, die besagt: Populismus ist zu verurteilen“, erklärt Regisseur Niki Stein. „Ich habe den Parteitag der AfD in Köln intensiv verfolgt, deren Wahl-Programm gelesen, TV-Vorbildfilme gesehen, die Internetauftritte etwa der Identitären verfolgt und die Gelegenheit genutzt, mich mehrere Stunden lang mit einem bekannten rechtspopulistischen Politiker zu unterhalten.“

Auch wenn einige Szenen in Neumünster, Buchholz, Lübeck, Winsen, Stelle und Brackel gedreht wurden, Hauptspielort des aktuellen Tatorts ist zumindest in der Fiktion Hamburg. Das Radisson Blu Hotel am Dammtor wird zur Zentrale der fiktiven, rechtspopulistischen Partei „Neuen Patrioten“. Nach vielen Fällen ist der Tatortkommissar endlich wieder in Hamburg. Und den Falke-Schauspieler Wotan Wilke Möhring freuts. „Wir haben ursprünglich mal gesagt, Falke ist der Junge aus dem Beton, aus Billstedt, dem so genannten Hamburger Hinterhof. Das ist sein Revier. Hier weiß er, wen er fragen muss, in einer Sprache, die in der Hochhaussiedlung jeder versteht“, so der Wahl-Kölner. „Auch der nächste Fall spielt in der Stadt. Ich hoffe, es geht so weiter. Hamburg gehört zu Falke dazu.“

„Du weißt schon, dass am Sonntag Wahl ist“, heißt es im Tatort. Eigentlich nicht. Die Dreharbeiten für den Tatort waren im Sommer dieses Jahres abgeschlossen, also weit vor der Bundestagswahl. Schade eigentlich. „Ich glaube, dass all die derzeitigen Widersprüche und Probleme in unserer demokratischen Gesellschaft, die im Tatort „Dunkle Zeit“ angesprochen werden, an Aktualität nichts verloren haben“, so Hauptdarstellerin Anja Kling. Der Tatort hat vielleicht nicht an Brisanz verloren, doch er hätte die Stimmung der Nation vor einigen Wochen sicherlich noch treffender widergespiegelt.

Tatort „Dunkle Zeit“: Sonntag, 17. Dezember, 20.15 Uhr, Das Erste