Tasdorf: Neues Zentrum geplant

Gemeinde wartet auf die Baugenehmigung / In puncto Windkraftanlagen ist die Planung schon fortgeschritten

Avatar_shz von shz.de

28. Januar 2021, 15:47 Uhr

Tasdorf | 2021 könnte ein spannendes Jahr für die Tasdorfer Bürger und Ortspolitiker werden. „Ein Schwerpunkt der Gemeindearbeit ist dieses Jahr die Planung des Gemeinde- und Feuerwehrzentrums, das auf dem Gelände am Spielplatz neu entstehen soll“, sagt Bürgermeister Hans-Heinrich Sievers.

„Wir warten auf die Baugenehmigung. Danach können wir Anträge auf Zuschüsse stellen“, erklärte Sievers. Ohne Landeszuschüsse könnte die Gemeinde das Projekt nicht komplett selbst finanzieren“, meint Sievers, der allerdings auf einen Landeszuschuss und vielleicht sogar einen Baubeginn im Herbst hofft. Der Bau wäre ein echter Gewinn für die Gemeinde, sind sich hier auch Sievers und sein Stellvertreter Dietrich Laß einig. Unter dem Dach des Hauses können der Bürgerverein, die Gemeinde und die Feuerwehr ein neues Zuhause finden.

Ganz anders sieht es bei der Windkraftplanung aus. „Wir gehen aktuell vom Bau der bereits angesprochenen sieben Anlagen aus“, sagt Dietrich Laß. Inzwischen habe es durchaus positive Gespräche mit der Planungsfirma ABO-Wind gegeben. „Auch zu den Grundeigentümern, zu denen auch Tasdorfs Bürgermeister zählt, besteht ein gutes Verhältnis“, sagt Laß. Jetzt müsse abgewartet werden. Ein Termin für eine öffentliche Auslage zur aktuellen Planung liegt noch nicht vor.

Auch eine freiwillige Beteiligung der Gemeinde, beziehungsweise der betroffenen Gemeinden, über die aktuellen Änderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) steht noch im Raum, berichtet Laß. Begrüßenswert sei der Umstand, dass alle drei Fraktionen in der Gemeinde hier an einem Strang ziehen und alle Beschlüsse in einem guten Klima stattgefunden hätten. Unterm Strich hoffen Sievers und Laß, dass die allein durch die Corona-Pandemie bedingten Verzögerungen die beiden großen Themen in der Gemeinde nicht zu sehr bremsen. „Ich hoffe, dass wir dieses Jahr wieder mit den Senioren Weihnachten feiern und mit den Kindern zu den Karl-May-Festspielen fahren können“, wünscht sich Dietrich Laß.