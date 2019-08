Kulturwerkstatt : Tanzen und Trommeln in Aukrug

Afrikanischer Abend findet am Sonnabend in der Kulturwerkstatt zum 25. Geburtstag des Partnerschaftsvereins statt.

von Gunda Meyer

06. August 2019, 16:29 Uhr

Der Partnerschaftsverein Aukrug-Sien feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lädt der Verein gemeinsam mit dem Kulturförderverein Aukrug zu einem afrikanischen Tanz- und Trommelabend am Sonnabend, 10. August, ab 19.30 Uhr in die Kulturwerkstatt. Einheizen wird die „Group Mouyoussi“. Mouyoussi ist ein Wort aus dem Bwamu (Sprache der Ethnie der Bobolé) und bedeutetin etwa „den Weg gemeinsam beschreiten“. Die Gruppe besteht aus den vier Musikern Kirstin Spieler, Dennis Streck, Joachim Düster und Mamoudou Diarra und wurde 2016 gegründet. Seit Januar 2018 sind die beiden Töchter Nana Téné Diarra und Awa Diarra mit dabei. Auch Diarras Ehefrau Dunja ist dabei. Die Musiker spielen neben der Gitarre auch traditionelle afrikanische Musikinstrumente wie Balafon (Xylofon), N´Goni (Langhalsspießlaute), Djembe, Kalebasse, Marakass, oder Tama (Talking Drum / sprechende Trommel). Ihr Spektrum reicht von Balladen bis zu temperamentvollen Liedern. Inspirieren lassen sie sich dabei von altüberlieferten, burkinischen und westafrikanischen Rythmen und Klängen mit Einflüssen aus Blues, Jazz und Reggae. Gesungen wird in den Sprachen Bwamu, Djula, Französisch und Deutsch. Anschließend besteht die Möglichkeit zu tanzen und selbst zu trommeln (bitte eigene Trommeln und Percussioninstrumente mitbringen).

Karten gibt es in der Kulturwerkstatt Aukrug, im Blumenladen Ambiente Florale (Bargfelder Str. 1) und als Reservierung zum Vorverkaufspreis über die Homepage des Kulturfördervereins. Karten kosten 10 Euro im Vorverkauf und 12 Euro an der Abendkasse.