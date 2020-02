Zehn Jahre Musik und Kuchen : Tanzcafé in Neumünster feierte großes Jubiläum

190 Gäste genossen ein ausgefallenes Unterhaltungsprogramm in der Stadthalle.

03. Februar 2020, 14:53 Uhr

Seit zehn Jahren ist das Tanzcafé vom Seniorenbüro eine Institution in der Stadt. Das Jubiläum wurde am Sonntag groß in der Stadthalle gefeiert. „Dieses Jahr sind rund 190 Gäste gekommen. Bei vergangenen Veranstaltungen waren es immer um die 140“, erzählte Romi Wietzke, Leiterin des Seniorenbüros. Doch dieses Mal lockte nicht nur ein umfangreiches Programm, sondern auch ein Gewinnspiel.

Die Idee zum Tanzcafé entstand 2010. „Damals mussten wir aus Kostengründen, die mehrtägigen Busreisen abschaffen“, erinnerte sich Romi Wietzke. Diese Busreisen wurden immer zum Jahresanfang bei Kaffee und Kuchen unter der Überschrift „Sommerfreuden“ vorgestellt. „Damals bekamen wir die Rückmeldung, dass man doch wenigstens diese Veranstaltung beibehalten könne, wenn schon die Busreisen nicht mehr angeboten werden“, so die Leiterin des Seniorenbüros. Aus den „Sommerfreuden“ wurde so das Tanzcafé, bei dem es nicht nur leckeren Kuchen, sondern auch schwungvolle Musik gibt.

Die Gäste erwartete eine Live-Band, die bekannte Schlager und feurige Cha-Cha-Chas spielten. Zur Feier des Tages sang auch der Shanty-Chor „Paloma“, der selbst dieses Jahr sein 15. Jubiläum feiert. Auch der erste Stadtrat Carsten Hillgruber sang – vom Vorsitzenden Peter Reich gezwungen – „Wir sind auf dem richtigen Dampfer“. „Herr Hillgruber hat bei uns einen Vertrag unterschrieben“, scherzte er.

Anschließend wurden die Gewinner des Gewinnspiels ausgelost. Verlost wurden sechs Karten für das Tanzcafé im nächsten Jahr, ein Blumengutschein, ein Büchergutschein und ein Frühstück. Der Hauptgewinn war eine Busreise für zwei Personen.

Ein weiterer Höhepunkt war die Tanzformation der Tanzschule Prasse. „Die sechs Paare hatten vor Kurzem den vierten Platz bei der Regionalliga in Bremen gemacht“, erzählte Tanzschulleiterin Birgit Prasse nicht ohne Stolz. Die lateinamerikanischen Tänze regten auch die Gäste an, sodass noch eineinhalb Stunden weiter getanzt wurde.