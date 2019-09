„Bummel-Finale“ in Neumünster : Tango und Jazz in der Kirche

Das Lilienthaler Saxofon-Quartett nimmt am „Bummel-Finale“ teil.

von Gabriele Vaquette

17. September 2019, 15:30 Uhr

Tango und Jazz in der Kirche: Am Freitag, 20. September, tritt im Rahmen der musikalischen Reihe „Bummel-Finale“ das Lilienthaler Saxofon-Quartett um 18 Uhr in der St. Maria-St. Vicelin-Kirche an der Bahnhofstraße auf.

Die Musiker – Uwe Leuenhagen (Sopran-Saxofon), Peter Goden (Alt-Saxofon), Sabine Normann (Tenor-Saxofon) und Michael Kern (Bariton-Saxofon) – kommen aus Aukrug, Rendsburg und Kiel und konzertieren seit 20 Jahren. Sie bieten ihren Zuhörern Stücke von der Renaissance über Barock, Romantik bis in die Moderne inklusive Folk-Songs, Musical, Tango, Minimal-Music und Jazz. Die Arrangements sind zum Teil selbst erstellt und bieten eine interessante Klangvielfalt. Der Eintritt ist frei.