Talente überzeugten

Thomas Mohr beschloss die Kuhstall-Konzerte mit dem Benefizabend

von shz.de

17. Juni 2019, 19:49 Uhr

Gross Kummerfeld | Die Kleinkumerfelder Kuhstall-Konzerte sind am Sonntagabend mit einem brillanten Benefizkonzert ausgeklungen. Rund 200 Besucher kamen in den Kuhstall von Gastgeber und Festival-Organisator Thomas Mohr und genossen Auszüge aus Oper, Operette und Lied. Am Klavier spielte Mikhail Berlin.

Thomas Mohr hatte acht Studenten der Hochschule für Künste in Bremen eingeladen, die er als Professor für Gesang unterrichtet. Es gab Stücke zum Beispiel aus den Opern „Rigoletto“, „Don Giovanni“, „Die lustige Witwe“ und Lieder unter anderem von Richard Strauss, Gustav Mahler und Edith Piaf. Aber auch Tenor Thomas Mohr trat auf und bewies mit seiner Stimmkraft, dass er es gewohnt ist, auf großen Bühnen zu singen. Zurzeit gibt er den Siegmund in „Die Walküre“ in Minden und in Kleinkummerfeld sang er unter anderem auch daraus.

Die Studenten begeisterten mit ihren Stimmen das Publikum, das ganz aus dem Häuschen war und sich drei Zugaben erklatschte. Besonders die 31-jährige gebürtige Spanierin Cecilia Rodriguez-Moran nahm die Besucher mit ihrem humorvollen Spiel und glasklaren Höhen in Jacques Offenbachs „Arie der Olympia“ für sich ein. „Sie lernt sehr schnell und hat ihr Studium bereits beendet“, erklärte ihr Lehrer Thomas Mohr.



Vielleicht Jazz im kommenden Jahr





Ganz begeistert von dem Konzert und der Leidenschaft der jungen Künstler waren auch Ingrid Blöcker und das Ehepaar Annemarie und Walther Willerding. „Wir sind schwer beeindruckt von dem hohen Niveau! Die jungen Leute haben tolle Stimmen, man hört das Potenzial heraus. Außerdem sind wir immer gerne hier bei den Kuhstall-Konzerten, man fühlt sich wohl in dieser wunderschönen Atmosphäre“, meinten sie einhellig.

Auch Organisator Thomas Mohr war zufrieden mit den acht Veranstaltungen mit insgesamt etwa 700 Besuchern. „Obwohl ich spät geplant hatte, lief es doch gut. Ich gebe immer mein ganzes Herzblut, denn mir ist es wichtig, dass alles haargenau stimmt. Der heutige Abend war die Krönung“, berichtete der Kleinkummerfelder.

Ob die Festivalreihe im kommenden Jahr fortgeführt wird, wollte Thomas Mohr noch nicht versprechen: „Aber dann wäre es wohl in der zweiten Julihälfte. Ich kann mir auch eine Bühne draußen vorstellen, vielleicht mit einem Jazzkonzert, sofern ich einen passenden Bühnenverleih finde.“

Seine Bremer Studenten kommen aus der ganzen Welt, darunter auch viele aus Asien. „Es bewerben sich 150 Menschen, wovon sieben bis neun aufgenommen werden. Im Masterstudiengang gab es jetzt nur vier Plätze. Es ist schwierig, als Sänger solistisch zu leben, das schaffen sieben bis acht Prozent“, erklärte Thomas Mohr.

Das Benefizkonzert unterstützt ein Opernprojekt an der Hochschule in Bremen.