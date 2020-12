Neumünster : SWN bieten Leasing für E-Autos

Das Online Portal „Nonoxx“ist gestartet. Die SWN gewinnen so Ökostrom-Kunden.

von Gunda Meyer

28. Dezember 2020, 17:31 Uhr

Die Stadtwerke Neumünster (SWN) haben ein Leasing-Portal für Elektroautos entwickelt. Nach einer Testphase im Sommer ist „Nonoxx“ nun offiziell bundesweit an den Start gegangen. Auf dem Portal können Kunden aus verschiedenen vollelektrischen E-Autos unterschiedlicher Marken auswählen und es gibt auch das entsprechende Zubehör wie mobile Ladestationen für die eigene Garage.

„Nachhaltige Mobilität muss für jeden einfach und zu fairen Preisen zugänglich gemacht werden. Nur so sind die Klimaziele im Mobilitätssektor zu erreichen“, erklärt Lars Christian Neu, Projekt- und Produktmanager von „Nonoxx“. Der Name stammt aus dem Englischen und bedeutet „keine Stickoxide“.

„Wir wollen die E-Mobilität in der Stadt ordentlich voranbringen“, erklärt SWN-Sprecher Niklas Grewe. Wem der Investitionsschritt für ein neues E-Fahrzeug mitsamt der passenden Lademöglichkeit zu groß sei, finde beim Leasing-Portal „Nonoxx“ eine kostengünstige Alternative.

Die Autopalette reicht vom Kleinstwagen bis zum geräumigen Transporter. Mit Hilfe einer Such- und Filterfunktion können Privathaushalte und Unternehmen ein passendes Auto aussuchen und mit Fahrzeugen anderer Hersteller vergleichen. „Da wir mit Autohändlern im ganzen Bundesgebiet zusammenarbeiten, sind die bundesweite Auslieferung bis vor die Haustür, Wartung und der Service der Fahrzeuge für unsere Kunden komfortabel“, so Neu.

Die E-Autos auf der Plattform gibt es nur in Kombination mit einem Stromliefervertrag aus 100 Prozent Wasserkraft, der von den Stadtwerken bereit gestellt wird. Die SWN gewinnen so neue Ökostromkunden. „Erst so wird das E-Auto wirklich grün. Unsere Stromgewinnung ist klimaneutral und ohne Stickoxide“, erklärt Neu weiter.

Wandladestationen für zu Hause können auf dem Portal ebenfalls dazugebucht werden. Nachdem die Bundesregierung den Umweltbonus verlängert und die maximalen Zuschüsse für Elektroautos angehoben hat, können die Kunden für die Installation eines eigenen Ladepunktes eine finanzielle Unterstützung beantragen.

Die Stadtwerke haben auch ihre Mitarbeiter schon aufs E-Mobil gesetzt. Mehr als 180 VW e-UP wurden so innerhalb kürzester Zeit bestellt. Und auch die entsprechenden Ladesäulen stehen auf dem Gelände der SWN für die Mitarbeiter bereit.