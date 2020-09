Fußball-Landesliga Mitte : SVT Neumünster will Turbulenzen verhindern

Die Becker-Elf gastiert am Sonnabend zum Start beim MTSV Hohenwestedt. Drei Neuzugänge in der Startelf.

von Arne Schmuck

18. September 2020, 20:40 Uhr

So schnell sieht man sich wieder: Knapp vier Wochen nach einem freundschaftlichen Vergleich gastiert der SV Tungendorf zum Auftakt der Fußball-Landesliga Mitte 2020/21 am Sonnabend erneut beim MTSV Hohenwestedt. Der Anstoß auf dem Sportplatz Wilhelmshöh erfolgt um 16 Uhr.

„Ich sehe es als Vorteil an, dass wir Hohenwestedt bereits kennen, weil wir einige Verhaltensweisen des MTSV erkannt haben, auf die wir nun vernünftig reagieren können“, sagt Tungendorfs neuer Trainer Thilo Becker, der erstmals in einem Meisterschaftsspiel als SVT-Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie stehen wird. Der 30-Jährige folgt auf den zurzeit pausierenden Marco Frauenstein. Beckers Team verlor am 23. August den Test in Hohenwestedt mit 0:1, musste nach einer Roten Karte für Niklas Krüger (Notbremse) die letzten 20 Minuten in Unterzahl bestreiten.

Mit der zurückliegenden Vorbereitung sei er zufrieden, erklärt Becker, einziger echter Schönheitsfleck sei die überraschende Pleite im Kreispokal-Achtelfinale beim Kreisligisten TSV Selent gewesen. „Spätestens im Duell mit Saxonia haben wir den Grundstein gelegt, wie wir erfolgreich sein können. Den entsprechenden Stil hat meine Mannschaft verinnerlicht, sie ist fit“, lobt Becker, der auf ein eine 4-3-3-Formation setzt.

Der Auftaktbegegnung in Hohenwestedt misst er großen Stellenwert bei. „Da es in der kleinen Staffel (zwölf Teams, Anm. d. Red.) in dieser Saison nicht so viele Spieltage geben wird, müssen wir ein positives Gefühl in die Partie mitnehmen. Ansonsten könnten wir gleich in Turbulenzen kommen“, weiß der Coach, der die geschrumpfte, nun dreigleisige Landesliga „wie ein Turnier“ bewertet. Beckers Erfolgsrezept für den Start klingt simpel: „Wir brauchen mehr Ballbesitz als der Gegner.“

In der Startelf am Sonnabend dürften mit Burhan Gülbay, Tom Steinmetz und Adrian Volquardsen drei Neuzugänge stehen. Der hochgelobte Youngster Yannik Wulf indes wurde durch eine Verletzung zurückgeworfen.

SV Tungendorf: Papadoudis – Hoppe, Stölting, Braasch, F. Nell – Steinmetz, Gülbay, L. Brettschneider – Huber, Greier, Volquardsen. – Auf der Bank: Waldeck – Krüger, Petersen, T. Brettschneider, Piaskowski, Fuhrmann, Schmahl. – Es fehlen: Baier (privat verhindert), Bente (Kreuzbandriss), Buthmann (Meniskusriss), Feigel (Oberschenkelzerrung), Lüth (Bänderdehnung im Sprunggelenk), H. Nell (Hämatom im Sprunggelenk), Riecken (spielt in der Reserve), Schulz (Trainingsrückstand), Wulf (Bänderanriss im Sprunggelenk). – SR: Rieve (TSV Wiemersdorf). – Letzte Duelle: In Tungendorf gab es ein 1:1, in Hohenwestedt verlor der SVT mit 0:2 (Verbandsliga West 2017/18). – Bilanz der Vorbereitung (Ergebnisse aus SVT-Sicht): MTSV Hohenwestedt (A/0:1), Inter Türkspor Kiel (A/2:6), FC Torpedo 76 (H/4:2, 1. Runde Kreispokal), TSV Selent (A/1:3, Kreispokal-Achtelfinale), FSG Saxonia (A/2:1), TSV Kronshagen (A/1:0), Inter Türkspor Kiel II (H/3:0). – SVT-Torschützen in der Vorbereitung: Fuhrmann, Stölting, Wulf (je 2), Braasch, Goede, Hoppe, Huber, F. Nell, Piaskowski, Volquardsen (je 1). – Courier-Tipp: Der SVT holt in Hohenwestedt ein 2:2.