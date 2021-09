Fußball-Landesliga Mitte : SVT Neumünster wie ein sicherer Absteiger

Tungendorfs Defensive präsentiert sich auch beim 3:6 gegen den SVE Comet Kiel nicht als landesligatauglich.

Neumünster | Immer tiefer in den Schlamassel rutscht Fußball-Landesligist SVT Neumünster. In dem so wegweisenden Duell mit dem zuvor nur einen Punkt und einen Platz besser dastehenden Viertletzten SVE Comet Kiel kassierte die Elf von Trainer Thilo Becker vor 58 zahlenden eine 3:6 (1:3)-Schlappe. Für den SVT war es die vierte Niederlage in Folge, ferner kassierten d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.