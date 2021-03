Mitgliederzahlen : SVT Neumünster stellt sich auf harte Monate ein

Tungendorf als größter Sportverein der Schwalestadt verzeichnet Mitgliederrückgang in Höhe von mehr als zehn Prozent.

26. März 2021, 19:46 Uhr

Selbst vor dem Aushängeschild hat der Mitgliederschwund keinen Halt gemacht. Der SV Tungendorf, mit Abstand größter Sportverein in Neumünster und zugleich neuntgrößter Sportverein in Schleswig-Holstein, hat 437 Mitglieder verloren, was einem Minus von 10,29 Prozent entspricht. SVT-Vorstandsvorsitzender Jürgen Hunze nahm dazu Stellung.

Liegt die Ursache für den Mitgliederrückgang beim SV Tungendorf allein in Corona begründet?

Eindeutig. Wegen finanzieller Belastungen in Pandemiezeiten haben sich ganze Familien abgemeldet, und wir sind noch nicht am Ende angelangt. Gäbe es für drei, vier Monate einen weiteren Lockdown, wäre das fatal.

Der SVT ist unter die Marke von 4000 Mitgliedern gerutscht. Tut das zusätzlich weh?

Ein klares Ja ohne Wenn und Aber.

Von anderen Vereinen war zu hören, dass sich 2020 die Austritte auf bekanntem Niveau bewegten, allerdings die Neueintritte komplett fehlten. Wie sieht das beim SVT aus?

Das trifft auch bei uns zu, wobei die Zahl der Austritte im Jahr 2020 etwas höher war als gewöhnlich.

Alle Neumünsteraner Großvereine haben Mitglieder verloren. Ist es ein Trost für den SVT, sich in „guter“ Gesellschaft zu befinden?

Nein, das kann kein Trost sein. Einziger Trost ist beim Blick auf die anderen, dass wir ganz offensichtlich grundsätzlich nichts verkehrt gemacht haben. Sonst müssten wir uns an die eigene Nase fassen.

Was kann man tun, um dem Abwärtstrend entgegenzuwirken?

Das ist ganz schwierig zu beantworten. Wir jedenfalls werden so früh wie möglich und verantwortungsbewusst alles öffnen, sobald es wieder erlaubt ist. Unsere vereinseigene Halle und das Sportstudio sind ja bereits wieder geöffnet – allerdings auf einem lauen Level. Wir werden uns speziell um diejenigen kümmern und ansprechen, die zuletzt ausgetreten sind, sobald es Sinn macht, wir also das Gröbste hinter uns haben. Sie möchten wir zuerst zurückgewinnen, auch wenn das dauern könnte.

Wie lange wird es dauern, bis sich der Sport von dem Schwund erholt hat?

Ich hoffe, dass sich alles in 2022 wieder ein bisschen normalisieren wird. 2021 habe ich diesbezüglich fast schon abgeschrieben. Wir werden noch harte Monate vor uns haben, müssen eine stringente Kostenpolitik fahren und uns alles das, was wir ausgeben, vorher zwei Mal angucken, um wirtschaftlich einigermaßen über die Runden zu kommen.