Fußball-Oberliga : Sven Boy und der PSV Neumünster wollen unter die ersten fünf

Im Interview spricht der Cheftrainer über die ersten Einheiten, die Pläne in der Vorbereitung und das grundsätzliche Saisonziel.

von Arne Schmuck

30. Mai 2021, 19:47 Uhr

Eine ganz lange Durststrecke ist beendet, Fußball-Oberligist PSV Neumünster steht nach sieben Monaten Pause wieder im Training. Chefcoach Sven Boy stand unserer Redaktion nach dem Auftakt Rede und Antwort.

Wie ist der erste Eindruck nach dem Trainingsstart?

Gut, denn eine Basis ist nunmehr vorhanden. Wichtig ist, dass wir jetzt alle Spieler frühzeitig zusammenhaben. Der eine oder andere ist noch eher statisch unterwegs, während unser Neuzugang Mats Melahn bei Holstein Kiel II etwa die ganze Zeit im Training stand. Das ist allein an seiner Beweglichkeit erkennbar.

Der eine oder andere schleppt ein paar Kilos zu viel mit sich herum ...

Auch unsere Waage hat zum Vorbereitungsstart nicht gelogen. Aber wir haben bis zum Saisonstart wohl am Wochenende 21./22. August noch genug Zeit. Überhaupt habe ich den Eindruck, dass wir die aus zwei abgebrochenen Spielzeiten heraus resultierende Gelassenheit auf unserem Weg wohl noch weiter mitnehmen werden.

Wie oft wird der PSV in diesem Sommer trainieren?

Im Regelfall vier Mal pro Woche.

Wo liegt der Schwerpunkt?

Spieler wie Björn Ole Peters, Makuiza Kiala und Karim Ay müssen sich an die Oberliga gewöhnen, sie gilt es heranzuführen. Mit Abstrichen gilt das auch für Nils Drauschke. Im Training werden wir ganz bestimmt nicht alles in Grund und Boden laufen, sondern setzen zunächst einmal auf Koordinationsübungen. Auch wird der Ball bei mir immer irgendwie ins Training eingebaut. Nicht zu vergessen: Wir brauchen ein Mannschaftsgefüge, müssen Teamspirit entwickeln und wollen eine robuste Truppe sein, wo alle mitziehen und Spaß haben.

Wird die bereits zu erahnende Kaderbreite diesmal ein PSV-Faustpfand sein?

Ja, wir haben gewiss Qualität in der Breite, hatten aber auch im Vorjahr keinen schlechten Kader.

... in dem mit Julius Alt und Florian Foit zwei Spieler mit Führungsqualitäten standen, die künftig für den ambitionierten Landesligisten FC Kilia Kiel auflaufen werden. Werden diese doch schwer wiegenden Abgänge aufzufangen sein?

Mit ihrer Erfahrung bei Holstein Kiel haben sie uns sicher gut getan, aber man darf sein Spiel nicht nur an zwei Akteuren festmachen.

Das klingt nach einem Credo. Welche Maßstäbe sind Ihnen noch wichtig?

Um das zu erreichende Niveau zu halten, sollten 16 bis 20 Spieler regelmäßig im Training stehen.

Der PSV hat sieben neue Spieler geholt, der Kader umfasst derzeit 23 Akteure. Sind noch weitere Neuzugänge zu erwarten?

Nein, planungstechnisch sind wir durch. Nur wenn noch einer gehen sollte, würden wir nachlegen.

Mit Felix Schulz und Timon Pfennig stehen zwei zunächst einmal nicht eingeplante Spieler bei Ihnen im Trainingsbetrieb. Wie sind diese Fälle gelagert?

Felix war ja früher schon mal beim PSV, bevor er studienbedingt nach Stockholm ging. Mittlerweile wohnt er in Lübeck. Er wird fünf Wochen bei uns mitmachen, danach schauen wir mal. Timon wird 14 Tage lang bei uns mittrainieren. Anschließend werden wir entscheiden, ob wir ihn verpflichten. Er muss sich zeigen und beweisen, dass er einen Platz in unserem Team haben will.

Ersatztorhüter Nico Heuer hatte sich während der Vorsaison bei einem Arbeitsunfall verletzt, fehlte bei der öffentlichen Trainingseinheit am Sonnabend. Wie sieht es bei ihm aus?

Er ist wieder fit, hat bei der von Ihnen angesprochenen Einheit aus privaten Gründen gefehlt – ebenso wie unser dritter Torhüter René Wilhelmsen übrigens.

Jörg Zenker ist Ihr neuer Co-Trainer. Wie ist dessen Rolle definiert?

Er hat viel Erfahrung als Trainer und Spieler, ist ein Fußballer durch und durch mit viel Fachwissen und kommt glaubwürdig rüber. Wir werden auf Augenhöhe zusammenarbeiten, so wie ich das zuvor auch schon mit Christoph Pfützenreuter gemacht hatte. Dass er nun noch einmal spielen möchte (in der zweiten Mannschaft, Anm. d. Red.), kam für mich überraschend.

Welche Zielsetzung geben Sie für 2021/22 vor?

Zwei Wochen vor dem Saisonstart werden wir uns zusammensetzen und das endgültig definieren, weil wir zurzeit nur im 14-Tage-Rhythmus denken und in erster Linie wegen Corona nicht allzu weit vorausschauen. Grundsätzlich sollten wir uns vornehmen, in der Gesamtabrechnung einen Platz unter den ersten fünf zu belegen. Fakt ist, dass die Qualifikation für das Hallenmasters in Kiel nicht das hauptsächliche Ziel, sondern nur die Kirsche obendrauf sein kann.

Sie wohnen in Scharbeutz, haben als Spieler eine Vergangenheit bei dem gerade aus der 3. Liga abgestiegenen VfB Lübeck, der auf Trainersuche ist. Ihr Sohn spielt in der U 19 des VfB. Hat jemand aus Lübeck bereits bei Ihnen angeklopft?

Nein, ich wurde nicht angesprochen. Und soweit ich weiß, ist der VfB sich mit einem Trainerkandidaten bereits einig geworden.