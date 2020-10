Fußball-Oberliga Süd : SV Todesfelde schlägt beim PSV Neumünster eiskalt zu

Drei Treffer kurz vor dem Halbzeitpfiff ebnen den Blau-Gelben den Weg zum 4:1-Auswärtssieg an der Stettiner Straße.

Avatar_shz von Arne Schmuck

03. Oktober 2020, 17:21 Uhr

Das war deutlich: Fußball-Oberligist PSV Neumünster hat seine Bewährungsprobe nicht bestanden, sondern eine klare Heimniederlage kassiert. Vor 269 zahlenden Zuschauern verloren die „Ordnungshüter“ gegen den schleswig-holsteinischen Triple-Sieger SV Todesfelde mit 1:4 (0:3).

In Minute 44 beginnt der Torreigen

Die Geschichte des Spiels fällt in die Rubrik „irre“. Denn bis kurz vor der Pause hatten sich beide Teams weitestgehend neutralisiert, ehe die Segeberger eiskalt zuschlugen. Mit drei praktisch perfekt platzierten Schüssen mehr oder weniger flach ins Eck trafen Morten Liebert unter Mithilfe des Innenpfostens (44.), Luca Sixtus (45./+1) und der ganz starke Emanuel Bento (45./+2) zum 0:3-Pausenstand.

Danach hatte es bis dahin ganz und gar nicht ausgesehen. Zwar sorgte Todesfelde vier Mal ansatzweise für Gefahr vor dem PSV-Tor. Doch zwei Mal klärten die Hausherren in höchster Not (12., 28.), einmal zielte Bento etwas zu hoch (23.), einmal scheiterte Kai-Fabian Schulz mit einer 30-Meter-„Schrumme“ an Schlussmann Philipp Reinhold (29.). Auf der Gegenseite agierte Grady Zinkondo frei vor Fabian Landvoigt nicht entschlossen genug, sodass der SVT-Torsteher gerade noch klären konnte (32.).

Sirmais legt nach

Streng genommen war die Begegnung bereits zur Pause entschieden. Denn den „Polizisten“ war nicht zuzutrauen, dass sie die berühmte Schippe drauflegen könnten. Dazu kam es auch zunächst tatsächlich nicht. Ganz im Gegenteil: Nachdem Reinhold gegen den durchgebrochenen Sixtus Kopf und Kragen riskieren musste (57.), besorgte der von Bento bediente Henrik Sirmais mit einem weiteren humorlosen Flachschuss gar das 0:4 (58.).

Fortan hatte man das Gefühl, Todesfelde würde einige Gänge herunterschalten. Prompt ging den lange Zeit souveränen Gästen die Souveränität flöten. Mit der Hereinnahme von Lasse Blöcker und Tim Möller sorgte PSV-Trainer Sven Boy für frischen Wind. Timo Barendt und Blöcker hatten eine viel versprechende Doppelchance (69.), bevor Barendt nach einer Küffner-Hereingabe kläglich vergab (74.). Dass der Ex-Leverkusener einen richtig unglücklichen Tag erwischt hatte, zeigte sich in der 77. Minute. Nach einer herrlichen Kombination über Blöcker und Möller drosch Barendt das Leder aus kürzester Distanz ins Fangnetz und wurde kurz darauf mit einer Auswechslung von Boy „erlöst“.

Born erzielt den Ehrentreffer

Todesfelde war auf Ballkontrolle bedacht, setzte längst nur noch sporadisch Akzente. So schoss Sixtus erst knapp über den Balken (80.) und überraschte dann Reinhold mit einem raffinierten Eckstoß, der beinahe vom Gästekapitän direkt verwandelt worden wäre (85.). Zwischenzeitlich hatte der PSV durch Vincent Born auf 1:4 verkürzt. Der Neuzugang vollendete einen von Florian Foit verlängerten Küffner-Eckstoß (83.). Die Ergebniskosmetik der Platzherren hätte noch ansehnlicher ausfallen können, allerdings zielte Blöcker in der Schlussminute bei seinem Schuss einige Zentimeter zu hoch.