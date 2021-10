Fußball im Altkreis Neumünster : SV Boostedt bejubelt Punkte am grünen Tisch

TuS Krempe stolpert in der Verbandsliga West über die Auswechslung von Marvin Baese.

Boostedt | Nun ist es amtlich: Fußball-Verbandsligist SV Boostedt darf sich über drei Punkte am grünen Tisch freuen. Der TuS Krempe hatte bei seinem 1:0-Sieg an der Bahnhofstraße am 12. September vier Wechselfenster genutzt und damit gegen die Spielordnung verstoßen. Der entscheidende Fehler unterlief den Gästen in der Nachspielzeit, als auch noch der goldene To...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.