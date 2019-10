Uraufführung in Neumünster : Stück von Sven Thomas Haase kam gut an

Die Uraufführung von „Sieben Strahlen“ erlebten 160 Besucher in der Anscharkirche.

28. Oktober 2019, 18:28 Uhr

Mit einer glasklaren Stimme sang Bariton-Sänger Dávid Csizmár – begleitet vom Anschar-Chor und vom Kammerchor sowie dem Lübecker Sinfonietta – am Sonntagabend in der Anscharkirche. Rund 160 Gäste kamen zu der Uraufführung „Sieben Strahlen“ von Sven Thomas Haase, der die Musiker dirigierte.

„Die Musik vertont die sieben Glasbausteine“, erklärte Pastor Stefan Bemmé und zeigte auf den Altar. „Zu jedem Bild gibt es einen Psalm, der gesungen wird.“ Die Glasbausteine haben eine ganz besondere Geschichte in der Anscharkirche. Am ersten Advent 1994 sind sie eingeweiht worden und das, obwohl es eigentlich keine Baugenehmigung dafür gab. „Damals hieß es, elektrisch beleuchtete Glasbausteine baut man in Kneipen ein, aber nicht in Kirchen“, erzählte Bemmé den Gästen.

Doch die Kirchenmitglieder der Anscharkirche widersetzten sich dem und verbauten die Steine trotzdem. „Die Baugenehmigung kam dann zähneknirschend kurz vor der Einweihung“, so Bemmé.

Bis dahin dekorierte der Otto-Flath-Altar aus Holzfiguren die Kirche, der die Offenbarung darstellte. Erstellt wurde dieser kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem die Kirche während des Krieges zerbombt und Anfang der 50er-Jahre wiederaufgebaut wurde. „Doch in den 90er-Jahren wollten die Menschen nicht mehr permanent an den Krieg erinnert werden und es sollte etwas Neues, Positiveres her. Die Künstlerin Illo von Rauch-Wittich entwarf die sieben Steine und Adolf Hempel setzte das Kunstwerk um. Der Otto-Flath-Altar wurde weiter nach oben gesetzt und die Glasbausteine auf einer Mauer darunter gebaut. „Auf den Bildern sehen wir den Adventsstern, die Bibel, das Abendmahl, in der Mitte Ostern, die Auferstehung und dann die Tauf-Taube. Die Barmherzigkeit ist auf dem vorletzten Bild zu erkennen und als letztes wird Pfingsten dargestellt“, so Bemmé.

Sven Thomas Haase hatte dann die Idee, die Bilder zum Klingen zu bringen und sie in sieben Strahlen zu verwandeln. „Zwei Jahre haben wir zusammen an dem Stück gearbeitet. Das hat echt Spaß gemacht“, erzählte die Sängerin des Anschar-Chores, Dr. Beate Jentzen. Und das hörte man. Sicher trafen die Musiker die Töne und verwandelten die Kirche in eine besinnliche, schöne und ruhige Atmosphäre.