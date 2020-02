Jubiläumsfeier mit viel Prominenz : Stüben Fuß & Schuh in Neumünster feiert 125-jähriges Bestehen

Das Unternehmen an der Bahnhofsstraße wurde 1895 von Theodor Stüben gegründet.

13. Februar 2020, 14:39 Uhr

Mit mehr als 100 Gästen feierte das Familienunternehmen Stüben Fuß & Schuh in der Bahnhofstraße sein 125-jähriges Bestehen. Unter den Gästen waren Vertreter der Stadt und der Handwerkskammer Lübeck, Geschäftspartner, ehemalige Mitarbeiter und Freunde.

Seniorchef Rainer Stüben beleuchtete in seiner Ansprache die Historie des Unternehmens, das 1895 von seinem Großvater, Schuhmachermeister Theodor Stüben, in Damsdorf gegründet worden war, und die Familiengeschichte. Seine Frau Erika hatte er 1966 beim Preisskat kennengelernt. Und das ist ganz typisch für die Inhaberfamilie: Beruf und Privates gehören ganz einfach zusammen. So hätten es ihre Eltern Erika und Rainer immer gelebt, betonte auch Tochter Kirsten Graßmay, die bereits seit einigen Jahren zur Geschäftsleitung zählt. „Wir hatten früher in der Küche eine Ladenklingel. Wenn die ging, hat meine Mutter die Frikadellen erstmal zur Seite gestellt und sich um die Kunden gekümmert.“

Sie selbst spielte als Kind viel im Geschäft und wuchs mit den Mitarbeitern auf. Heute fühlt sich ihr Sohn Jonas im Laden wie zuhause. Seine Großmutter Erika Stüben betonte, wie wichtig die Mitarbeiter schon immer für den Erfolg des Geschäfts waren und dankte ihnen: „Ihr habt Nachtschichten und Wochenenddienste mit mir gemacht, Euch um die Kinder und den Hund gekümmert. Wir konnten uns immer auf Euch verlassen.“

Auch Sohn Henning Stüben war mit seiner Familie zur Jubiläumsfeier nach Neumünster gekommen. Der Architekt hatte gemeinsam mit einem Berufskollegen den im Jahr 2016 eingeweihten und ausgezeichneten Anbau in Form eines Schuhregals entworfen.

Auf die Architektur nahm Simone Speck, Vizepräsidentin der Handwerkskammer Lübeck, in ihrer Ansprache Bezug: „Wenn ich als Neumünsteranerin an Ihrem Gebäude vorbeifahre, beeindruckt es mich immer, egal ob bei Tag oder Nacht.“ Sie betonte die Erfolge des Unternehmens im Bereich der Ausbildung, die sich in Landes- und Bundessiegern unter den Schuhmachern und Orthopädieschuhtechnikern zeigten.