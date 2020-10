Stadtplanung Neumünster : Studie: Ersatz für KSV-Halle an der Stettiner Straße ist machbar

Verkehrstechnisch spricht nichts gegen einen Sporthallenstandort bei der Freien Turnerschaft.

von Rolf Ziehm

19. Oktober 2020, 16:04 Uhr

Die Standortentscheidung beim Ersatzbau für die marode Halle des Kreissportverbandes am Hansaring ist noch nicht gefallen. Zur Debatte für die neue Dreifeld-Sporthalle mit Tribüne stehen aktuell noch das Areal des Schulzentrums Einfeld und das Sportgelände der Freien Turnerschaft an der Stettiner Straße. Letztere hätte große Synergieeffekte, denn die Lösung bei der FTN würde nicht nur durch den Vereinssport, sondern auch als Schulsporthalle der nahen Hans-Böckler-Schule genutzt werden.

Die Verwaltung konzentriert sich offenbar auf diesen Vorschlag, denn eine verkehrstechnische Untersuchung nimmt allein den Standort bei der FTN ins Visier. Die Studie ist inzwischen abgeschlossen und soll auf der Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses am Donnerstag, 22. Oktober, ab 17 Uhr im Ratssaal vorgestellt werden. Das Ergebnis lautet: Grundsätzlich machbar.

Die Stettiner Straße lässt sich vom Hansaring aus gut ansteuern, lautet eine Erkenntnis der Studie des Fachdienstes Stadtplanung und Stadtentwicklung. Der Linksabbiegerstreifen vom Ring in die Stettiner Straße ist 70 Meter lang. Das reicht für 13 Pkw. Von Norden, das heißt: vom Bad am Stadtwald aus, gibt es eine separate Rechtsabbiegerspur.

Die Stettiner Straße ist als Tempo-30-Erschließungsstraße für die Mehrfamilienhäuser ausgebaut und sechs Meter breit. Auf beiden Seiten gibt es ausreichend breite Geh- und Radwege. Hinter der Breslauer Straße endet die Stettiner Straße als Sackgasse, es gibt jedoch einen Wendehammer, der auch für Busse breit genug ist. Fußgänger und Radfahrer können alternativ auch über den unbeschränkten Bahnübergang aus dem Stadtwald zur neuen KSV-Halle gelangen.

Als Fazit der Studie lasse sich festhalten: „Die Anbindung der geplanten Sporthalle an die Stettiner Straße ist grundsätzlich machbar.“ Problem: Es könne in der Ausfahrt zum Hansaring „teilweise zu langen Wartezeiten in den Verkehrsspitzen“ kommen.

Bei hohem Verkehrsaufkommen könnten an der Stettiner Straße parkende Fahrzeuge den Verkehrsfluss behindern. Die Planer empfehlen daher bei größeren Veranstaltungen ein Halteverbot und machen auch auf die mögliche Gefährdung von Radlern aufmerksam, die die Stettiner Straße von Norden queren. Die Gutachter empfehlen daher eine Ampelanlage mit verkehrsabhängiger Steuerung.

Der Fachdienst Tiefbau merkt zudem an, dass der bauliche Zustand der Stettiner Straße – unabhängig von einer Standortentscheidung für die Dreifeld-Sporthalle – eine Grundsanierung erforderlich mache. Die Verwaltung strebe daher eine Planung an, die neben der Sanierung eine mögliche Umgestaltung der Stettiner Straße, etwa mit Längsparkstreifen, und eine Ampelanlage an der Einmündung zum Hansaring umfasst.