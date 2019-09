Padenstedt : Streit ums Neubaugebiet spitzt sich zu

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan östlich der Poststraße wurde dennoch einstimmig verabschiedet.

23. September 2019, 17:35 Uhr

Einigen Zündstoff versprach die jüngste Gemeindevertretersitzung in Padenstedt. Es ging erneut um den Bebauungsplan Nr. 10 „östlich Poststraße / westlich Kleinredder“. Ein Thema, das seit Monaten viele Padenstedter beschäftigt. Im Bereich zwischen Poststraße und Kleinredder ist ein Wohngebiet mit 23 Wohnbaugrundstücken geplant. Auf fünf Grundstücken sollen Mehrfamilienhäuser mit maximal vier Wohneinheiten zur Miete gebaut werden.

Zum Abschluss eines Erschließungsvertrages kam es nicht. „Wegen juristischer Detailfragen, die noch zu klären sind“, so die Erklärung von Bürgermeister Carsten Bein. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde einstimmig von den Gemeindevertretern verabschiedet.

Gegen die Bebauungspläne hatten einige Bürger im Dezember vergangenen Jahres und im August Einspruch eingelegt. Kritikpunkte waren unter anderem die Anzahl und Größe der Grundstücke (zu viele und zu klein), die erhöhte Verkehrsbelastung der Poststraße und der Wegfall des öffentlichen Parkplatzes mit 60 Stellplätzen, der durch einen Platz mit 20 Stellflächen ersetzt werden soll. Dazu kommen Bedenken, dass die dörfliche Struktur und damit das Miteinander gefährdet sein könnten durch das Neubaugebiet. Außerdem vermisse man die frühzeitige Einbeziehung der Dorfbewohner und dass die große Unterschriftensammlung nicht berücksichtigt worden sei.

Dies seien alles Punkte, die laut Bürgermeister Bein weitergegeben und teilweise umgesetzt wurden. So sollen zwei Grundstücke aus der Planung genommen werden, und es wurde festgelegt, dass für jedes Grundstück zwei Stellplätze vorgesehen werden müssen. „Nicht genug“, sagte Anwohner Joachim Schnoor und stand mit der Meinung nicht alleine da. Er brachte mit drastischen Worten seine Wut über das Verhalten der Gemeindevertreter zum Ausdruck: „Wir sind sehr enttäuscht, dass die Gemeindevertretung den Forderungen der Investoren nachkommt. Die Baudichte ist immer noch zu groß und für das Dorf untypisch. Wir sind davon direkt betroffen. Das gilt besonders für das Alte Rauchhaus. Ihr seid Investorenvertreter und keine Gemeindevertreter“. Eine Unterstellung, die Bürgermeister Carsten Bein energisch zurückwies: „ Ich möchte nicht, dass die Gemeindevertretung auf diese Weise diffamiert wird. Wir haben die Einwendungen weitergegeben und die Investoren aufgefordert, diese entsprechend umzusetzen.“

Keine Annäherung in Sicht, die Fronten offensichtlich verhärtet. Die Bürger, die den Plänen widersprochen haben, betonten aber, dass sie nichts gegen das Neubaugebiet als solches haben, sondern nur gegen die Art der Bebauung. Joachim Schnoor sagte: „Wir sind die ersten, die den neuen Bürgern die Hand reichen, uns geht es um die Dorfgemeinschaft“.

Auch Jens Struve, Inhaber des Cafés Altes Rauchhaus, meldete sich zu Wort. Er sei tief enttäuscht von der Art, wie er und seine Frau von den Behörden behandelt worden seien und warf den Gemeindevertretern mangelnde Unterstützung vor. In einem ersten Gespräch mit den Investoren habe man ihm gesagt, man würde das Alte Rauchhaus in die Planungen mit einbeziehen. „Ich habe das Gefühl, man möchte uns hier nicht mehr haben“, so Struve. Für das Alte Rauchhaus hat der Wegfall vieler Parkplätze Konsequenzen. „Wir kämpfen um die Wirtschaftlichkeit unseres Cafés“, so Struve. Unschöne Begleiterscheinungen, die das Café in seiner Existenz gefährdeten, seien Gerüchte darüber, dass dieses zum Jahresende schließen würde. „Das stimmt absolut nicht, wir feiern gerade unser zehnjähriges Bestehen und haben vor, noch zehn Jahre weiterzumachen“, so Struve.