Bundestagswahlkampf : Streit um die besten Plakatplätze

Standpunkt Hase-und-Igel-Rennen Eine Materialschlacht wie bei der Landtagswahl im Mai liefern sich die Parteien im Bundestagswahlkampf nicht. Die Straßen sind nicht ganz so stark mit Plakaten zugekleistert. An manchen Laternenmasten türmten sich die Plakate seinerzeit im Viererpack übereinander. In einer Selbstverpflichtung haben sich die CDU, SPD, Grüne und FDP diesmal auf eine Obergrenze verständigt. Die Verkehrsbehörde hat das dann auf vier Seiten in 17 „verkehrliche und straßenwegerechtliche Auflagen“ gegossen, wie es im schönsten Beamtendeutsch heißt. Alles ist zentimetergenau geregelt. Vielleicht auch überreguliert. Viele Plakate verstoßen gegen die Regeln und müssten entfernt werden. Aber dass sich die Parteien bei Wahlkampfstarts ein nächtliches Hase-und-Igel-Rennen um die besten Aufstellplätze liefern und sich das „Ik bün all hier“ am besten noch notariell mit Uhrzeit beglaubigen lassen, kann es auch nicht sein.