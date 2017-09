Stadtteilbeirat : Streit um Buslinien in Tungendorf

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

von Rolf Ziehm

erstellt am 09.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Neumünster | Die Führung der Buslinien in Tungendorf bleibt eine Gleichung, in der die unterschiedlichen Interessen nur schwer auf einen Nenner zu bringen sind. Das wurde am Donnerstag auf der Stadtteilbeiratssitzung im Saal der Andreaskirche beim Tagesordnungspunkt Regionaler Nahverkehrsplan deutlich.

Der Stadtteilbeirat mochte sich nicht der Empfehlung von Gutachterin Irene Burger (PTV Group Karlsruhe)anschließen, die den Entwurf im Auftrag der Stadt vorstellte. An der bisher gegenläufigen Führung der beiden Linien 2 und 22 möchten weder der Beirat noch die Gutachterin oder die Stadtwerke etwas ändern. Letztere plädieren jedoch für eine Lösung, die die Linie 22 direkt vom Rüschdal in die Preetzer Landstraße führt und dadurch den Schwenk durch die engen Wohnstraßen Rotdornallee, Vogelbeerallee und Kastanienallee ausspart.

Über diese Route hatten sich in der Vergangenheit viele Anwohner beschwert. Sie und die Initiative „Pro Tungendorf“ kritisierten den Verkehrslärm und dass die schmalen Straßen unter dem Busverkehr litten und kaputt gefahren würden. Anlieger Gerhard Wahnfried etwa bezeichnete sich selbst als Busnutzer, sprach sich aber gegen eine Linie über die Vogelbeerallee aus. Die Busse führen hier oft zu schnell. Es gab aber auch Stimmen, die eine Linienführung mitten durch das Wohngebiet ausdrücklich begrüßten.

Der Stadtteilbeirat hatte sich schon vor zwei Jahren eine andere Meinung gebildet und vertrat diese auch jetzt einstimmig. Er plädiert für eine Variante, die die Linien ab dem Wookerkamp über die Preetzer Landstraße, Kieler Straße und Wilhelminenstraße zum Helmut-Loose-Platz führt. Das würde die Anfahrt von Kastanien-, Vogelbeer- und Rotdornallee sowie Rüschdal erübrigen. Der Rüschdal müsste zudem nicht im verkehrsberuhigten Bereich umgebaut werden – wie in der von Gutachterin Irene Burger empfohlenen Variante nötig.

Es gibt auch Argumente gegen die vom Stadtteilbeirat favorisierte Lösung. „Ein Problem ist der starke Verkehr auf der Kieler Straße“, so Irene Burger. Damit der Bus von der Preetzer Landstraße nach links abbiegen kann, müsste die Mittelinsel auf der Kieler Straße entfernt und eine Ampel eingerichtet werden. Die Haltestelle „Wilhelminenstraße“ an der Kieler Straße liegt zudem sehr dicht an der Kreuzung. Hier müsste der Bus aus der Haltebucht direkt über die Geradeaus- auf die Linksabbiegerspur wechseln. Dort könne es zu Behinderungen kommen, und der Bus selbst könnte die Geradeausspur blockieren.

Der Bus könne jedoch den Halt aussparen und direkt in die Wilhelminenstraße abbiegen, empfahl Hermann Kramer (BFB). Der Stadtteilbeirat möchte eine Verlegung der Haltestelle prüfen lassen. Kleinere Busse einzusetzen, ist laut SWN-Verkehrschefin Sonja Kessal keine Option. „Wir haben steigende Fahrgastzahlen und sind dabei, größere Busse anzuschaffen“, sagte sie. Stadtteilvorsteher Jürgen Böckenhauer: „Es gibt wohl keine Lösung, bei der alle Bedürfnisse befriedigt werden können.“ Verabschieden will die Ratsversammlung den Nahverkehrsplan im November.