Schach in Neumünster : Strategisches Kräftemessen

Landesjugend-Einzelmeisterschaften im Schach finden derzeit im Kiek In statt. Besucher können die Partien vor Ort verfolgen.

von Michael Kierstein

05. April 2018, 17:56 Uhr

Neumünster | Ein Raum voller Kinder, und doch herrscht völlige Stille, die nur unterbrochen wird vom Aufsetzen der Schachfiguren. 220 Kinder und Jugendliche haben sich im Kiek In versammelt, um in fünf Altersgruppen die Landesmeister ihrer Sportart zu ermitteln. Noch bis Sonntag sind die Spieler vor Ort.

Es herrscht völlige Konzentration bei den Spielern und dabei sind diese noch nicht einmal zwölf Jahre alt. Unter den Kontrahenten ist auch Hanna Tran (8). Sie spielt beim SC Agon Neumünster Schach und tritt in der Altersklasse U-12 an. „Mein Ziel ist es, mindestens Dritte zu werden“, sagt sie. Dabei muss sie sich jedoch gegen starke Konkurrenz durchsetzen.

„Wir freuen uns jedes Jahr darauf hierher kommen zu können“, erklärt Sascha Morawe, Spielleiter der Schachjugend Schleswig-Holstein. Das Kiek In an der Gartenstraße bietet den Kindern und Jugendlichen ideale Bedingungen. Da sie so viele sind, ist die komplette Jugendherberge von der Schachjugend in Beschlag genommen worden. „Wir sind seit über 20 Jahren hier, da haben sich auch schon Freundschaften gebildet“, sagt Morawe. Besonders freut ihn, dass der Koch sich jedes Jahr etwas für die Kinder ausdenkt. So können sich die Spieler in Ruhe auf ihre Partien vorbereiten und mit Kontrahenten aus ganz Schleswig-Holstein verschiedene Züge durchsprechen und sich bei den Kollegen Tipps holen.Im Zentrum steht hier ganz klar das Schach-Spiel. „Das besondere an diesem Spiel ist, dass es logisches und strategischen Denken vereint. Es fördert so die Kinder ganz besonders“, erklärt Morawe. Doch auch abseits des Sports hat sich das 17-köpfige Organisationsteam wieder viel einfallen lassen.

So können die Kinder, nachdem sie ihre Partien beendet haben, mit Lisa Zimmermann Kostüme basteln. „Dieses Jahr haben wir uns für Superhelden entschieden“, sagt die 26-Jährige. Um die Kinder zu motivieren hat auch sie sich in Schale geworfen und schritt mit Schwert und Cape durch die Gänge.

Außerdem ist eine Rallye durch das Gebäude geplant. Dabei müssen die Kinder Rätsel lösen, die sie dann wieder vor neue Herausforderungen stellen.

Doch auch diejenigen, die nach einem anstrengenden Turniertag etwas Entspannung suchen, kommen auf ihre Kosten. Filmabende gehören zum guten Ton. Wem das zu langweilig ist und wer sein Gehirn weiter trainieren möchte, ist beim Quizduell gut aufgehoben. Besucher sind während der Partien gern gesehen. Doch bei den Kleinen muss der Raum 15 Minuten nach Beginn verlassen werden. Dies soll für Ruhe sorgen.