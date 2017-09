Wasbek : Straßenbau verwirrt die Anlieger

Kommentar von Thorsten Geil Zu einfach gemacht Die Landesbauverwaltung in Rendsburg und die ausführende Baufirma haben es sich sehr einfach gemacht. Da wurden am Montag mal fix alle Straßen im nördlichen Wasbek gesperrt, aber eine vernünftige Umleitung für die Autofahrer wurde nicht ausgeschildert. Vorher gab es zwar eine dürre Mitteilung in die Briefkästen der Anlieger, aber die warf mehr Fragen auf, als Antworten gegeben wurde (sinngemäß: „Vom 4. September bis 7. Oktober kann es eng werden. Parken Sie lieber irgendwo anders.“). Niemand weiß jetzt am Abend, ob er am nächsten Morgen noch mit dem Auto vom Grundstück kommt und zur Arbeit fahren kann. Das ist ein Umgang mit Bürgern (Steuerzahlern!), die sich die öffentliche Hand und ihre Baufirmen im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr erlauben können. Die Anlieger haben Anspruch auf vernünftige Informationen.