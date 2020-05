Bornhöved : „Strabo“ kämpft weiter gegen Straßenausbaubeiträge

Am Donnerstag gibt es einen neuen Vorstoß der Bürgerinitiative gegen die Gebühren.

24. Mai 2020, 18:10 Uhr

Das Ringen um die Anliegerbeiträge beim Straßenausbau in Bornhöved geht weiter. Im Februar hat Karin Gaspar von der Bürgerinitiative „Strabo“ (Straßenausbau Bornhöved) eine Petition zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Bornhöved bei der Gemeinde eingereicht (der Courier berichtete). Stein des Anstoßes war hierfür der seit 2016 in der Diskussion stehende Ausbau der Straße Silgen Bargen. Bislang sei keine Antwort seitens der Gemeinde erfolgt, sagten Karin Gaspar und Dr. Diana Mull von der Bürgerinitiative. Jetzt gibt es einen neuen Vorstoß.

Die Initiative ist seit der Gründung im Februar mit 14 Mitgliedern inzwischen auf 40 Unterstützer angewachsen. Außerdem gibt es eine neue Unterschriftensammlung mit dem Antrag zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Die Liste zählt über 200 Unterschriften und soll am kommenden Donnerstag, 28. Mai, der Gemeindevertretung vorgelegt werden. „Wir geben nicht auf“, erklärte Karin Gaspar. Mit den 200 Unterschriften sei nun auch die geforderte Fünf-Prozent-Klausel für den Antrag eingehalten worden.

Am 9. Mai war die Bürgerinitiative mit Fahrrädern und Protestschildern auf einer Rundfahrt durch das Dorf gezogen. „Natürlich mit viel Abstand und Einhaltung der Hygienerichtlinien“, hieß es. „Wir sind gespannt, wie die Gemeinde letztlich entscheidet. So wie es aussieht, könnte die derzeit scheinbar festgefahrene Situation auch auf eine Klage hinauslaufen“, meinte Karin Gaspar.

Bürgermeister Reinhard Wundram hatte zuletzt keinen leichten Stand in der Diskussion. Ursprünglich hatte sich Bornhöveds Bürgermeister selbst gegen die Ausbaubeiträge ausgesprochen. Der letzte Beschluss der Gemeindevertretung sieht allerdings anderes vor. „Den Beschluss der Gemeindevertretung habe ich umzusetzen. Dabei darf meine persönliche Sicht keine Rolle spielen“, betonte Wundram.

In der kommenden Sitzung der Gemeinde am Donnerstag, 28. Mai, in der Mensa der Sventana-Schule soll über die weitere Vorgehensweise zu dem Thema beraten werden. „Ob es dann noch einmal in die Fachausschüsse zurückgegeben wird, muss abgewartet werden“, meinte Wundram. Außerdem seien keineswegs alle Grundstückseigentümer von Unsummen betroffen. Sicher sei die Beteiligung bei einigen größeren Grundstücken spürbar. Allerdings habe die Gemeinde auch eine Vielzahl flexibler Zahlungsmöglichkeiten geschaffen, um keinen Anwohner in Not zu bringen, erklärte der Bürgermeister.