Baustelle in Neumünster : Stoverweg: Ab Dienstagmittag freie Fahrt

Ab Montagmorgen behinderten zwei Schachtsanierungs-Baustellen den Verkehr

von Gabriele Vaquette

24. April 2018, 09:00 Uhr

Neumünster | Die Abfahrt vom Autobahnzubringer in Richtung Innenstadt / Stoverweg war gestern gesperrt; trotz einer Umleitung gab es stellenweise Engpässe. Aufgrund von zwei Schachtsanierungsbaustellen mussten sich die Fahrzeuge vom A+B-Center kommend oder zum Center fahrend in einspurigen, von Baken begrenzten Fahrbahnen vorbei„quetschen“. „Daher haben wir Tempo 30 eingerichtet. Die Schächte werden mit einer Spezialmasse neu aufgebaut. Geplant ist, den Verkehr ab Dienstagmittag wieder freizugeben“, so Baustellenkoordinator Steffen Wedel.