Am 26. September : Stoffköste und verkaufsoffener Sonntag in Neumünster

Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag findet am 26. September die Stoffköste statt. Mehr als 90 Händler werden auf dem Kleinflecken für ein buntes Angebot sorgen.

von Sonja Kröger

22. September 2021, 10:00 Uhr

Der Kleinflecken erblüht am Wochenende in bunten Farben: Am Sonntag, 26. September, findet dort von 11 bis 17 Uhr wieder die Stoffköste statt. Mehr als 90 Aussteller verwandeln den Platz in ein farbenfrohes Stoffparadies für Profi- und Hobbyschneider.

Das Angebot reicht von Damen- über Kinder-, Quilt- und Polsterstoffe bis hinzu Dekostoffen und bietet einen Einblick in die Farben und Muster der aktuellen Herbst-/Winterkollektion. Die Händler stehen den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite und bieten auch das entsprechende Nähzubehör an.

Die „Michael-Weiß-Band“ sorgt für den musikalischen Rahmen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Citymanager Marc Hein ist zufrieden: „Wir sind natürlich glücklich, eine Veranstaltung wie die Stoffköste wieder umsetzen zu können. Zusammen mit dem verkaufsoffenen Sonntag, der am selben Tag zwischen 12 und 17 Uhr zum Bummeln in die Innenstadt einlädt, ist es eine altbewährte und gelungene Kombination.“

Auf Grund der weiterhin angespannten Lage bleibt das Veranstaltungsgelände rund um die Stoffköste auch in diesem Jahr wieder umzäunt, ein „Einbahnwegesystem“ ist allerdings nicht mehr notwendig. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend.

Am Veranstaltungstag wird der Kleinflecken für den Autoverkehr gesperrt, zwischen 4 und 20 Uhr gilt dort ein absolutes Halteverbot. Das Citymanagement empfiehlt, auf die umliegenden Parkplätze und Parkhäuser auszuweichen oder den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen.