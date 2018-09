Neumünster : Störbrücke am Krogredder wird erneuert

Die Fußgängerbrücke aus Holz weist gravierende Schäden auf.

von Rolf Ziehm

27. September 2018, 14:52 Uhr

Die Fußgängerbrücke über die Stör am Krogredder in Höhe der Kita Gadeland muss wegen gravierender Bauwerksschäden Anfang Oktober gesperrt werden. Die Holzbrücke ist von Fäulnis befallen und wird ab Montag, 8. Oktober, durch einen Neubau ersetzt. Die Bauzeit wird, sofern es die Wetterlage zulässt, voraussichtlich zwei Monate betragen. Fußgänger und Radfahrer können die zweite Störbrücke am Krogredder in Richtung Westen nutzen.