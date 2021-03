Fußball / Happyend in Neumünster : Sternstunde gegen HSV: Frank Dahmke rettet Dirk Slominski

VfR Neumünster - Hamburger SV 3:3 (2:0) ,„Großer‘ HSV geriet beim VfR in Not“: So titelte der Courier am Tag nach dem Freundschaftsspiel an der Geerdtsstraße, wo 1902 zahlende Zuschauer Augenzeugen eines couragierten Auftritts der von Wolf-Rüdiger Jung trainierten Rasensportler wurden. „Leider hatte ich nicht mehr Amateure mitgenommen“, erklärte Benno Möhlmann nach dem Abpfiff. Der Co-Trainer des HSV – Chefcoach Gerd-Volker Schock beobachtete gleichzeitig das Zweitliga-Aufstiegsspiel Reinickendorfer Füchse gegen Arminia Bielefeld – konnte nur mit den zweiten 45 Minuten zufrieden sein. Denn erst nach der Hereinnahme von vier Spielern aus dem zweiten Glied bot der Erstligist einen schwungvollen Auftritt. Für den HSV hätte es an jenem Tag richtig bitter werden können, trafen doch die VfR-Strategen Sönke Ehmsen (65./Latte) und Ralf Hartmann (86./Pfosten) nur das Aluminium des Gästetores. Hätten sie ein wenig Glück gehabt und ins Tor getroffen, wäre die Partie vier Minuten vor dem Abpfiff beim Stand von 5:2 für Lila-Weiß in einer sensationellen Höhe vorentschieden gewesen. Der VfR spielte seinerzeit in der höchsten Landesklasse (Verbandsliga), der HSV schaffte 89/90 erst auf der Zielgeraden den Bundesliga-Klassenerhalt, erreichte im UEFA-Pokal allerdings das Viertelfinale, wo Juventus Turin Endstation war. Für die Hamburger war jene Spielzeit die größte Zittersaison seit 72/73, als sie ebenfalls nur knapp dem Abstieg entronnen waren. VfR Neumünster: Hötte (46. Dahmke) – Holm, Schmidt, Ablass, Jahnsen (75. Jeß), Wieben, Hartmann, Güstrau (55. Bülck), Wendt (67. Schade), Ehmsen (75. Schlotfeldt), Slominski. Hamburger SV: Golz – Jusufi (52. Marin), Dammeier (46. Kohn), Kober, Beiersdorfer, Schröder, Ballwanz, von Heesen, Eck (46. Fincke), Merkle (46. Bochert), Furtok. SR: Ott (ABC Wesseln). Zuschauer: 1902 zahlende. Tore: 1:0, 2:0 Slominski (14., 43.), 2:1 Marin (53.), 3:1 Slominski (66.), 3:2 Fincke (70.), 3:3 Schröder (89.). Bes. Vork.: Hötte (VfR) pariert Foulelfmeter von Furtok (18.).