Rickling : Sternsingerin bringt den Segen fürs Haus

Trotz und gerade auch wegen Corona gab es am Sonntag in Rickling den Segen für 2021 – allerdings im kleinen Kreis

31. Januar 2021, 16:00 Uhr

Rickling | 20*C+M+B+21 steht seit Sonntag über vielen Haustüren in Rickling, denn die christliche Gemeinde hat traditionell mit den Sternsängern auch den Segen gebracht. Allerdings zogen wegen Corona statt des großen Pulks von 30 Kinder in diesem Jahr nur Pastorin Heide Rühe-Walchensteiner, Küsterin Nicole Cabella und ihre Tochter Maja durch Rickling, um den beliebten Segen zu verteilen.

„Gerade in diesem Jahr brauchen die Menschen ein positives Zeichen dafür, dass sie beschützt und behütet werden. Die Tradition gibt es in Rickling seit über 30 Jahren, sie ist wichtig und wir wollten sie gerne auch unter diesen Umständen fortführen. Außerdem ist das Sternsingen weltweit die größte ökumenische Aktion“, erklärte die Pastorin.

Im Vorfeld konnten sich Bürger im Gemeindebüro telefonisch anmelden. „In den vergangenen Jahren haben wir etwa 40 Haushalten den Segen vergeben, in diesem Jahr sind es 28“, schilderte sie weiter. Den Start machte die kleine Gruppe am Markttreff in der alten Schule, worum Bürgermeister Keno Jantzen gebeten hatte. „Ich finde die Aktion sehr schön, denn so geht die Kirche auf die Menschen zu. Die Kirche spielt eine wichtige Rolle in unserem Dorf“, meinte der Bürgermeister, der auch für sein privates Haus den Segen bekam.

Für Ricklings Quartiersmanagerin Jessica Woelm war der Segen über der Tür des Markttreffs doppelt wichtig: „Ich arbeite hier, bin aber kürzlich auch hier eingezogen. Mir bedeutet der Glaube viel.“

Was ein Segen eigentlich ist, fasste die Pastorin kurz so zusammen: „Es ist ein gutes Wort von Gott.“ Gesungen wurde übrigens nicht, aber nach der Beschriftung des Eingangs haben die drei noch eine Segnung gesprochen. Dem Brauchtum entsprechend haben sich die Sternsänger mit Mantel und Krone als die Heiligen drei Könige verkleidet, die zu Jesus an die Krippe gegangen sind. C,M und B kürzen aber nicht die Heiligen drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar ab. „Christus mansionem benedicat“ im Jahre 2021 heißen die Kürzel ausgeschrieben und bedeuten „Jesus Christus segne dieses Haus“.