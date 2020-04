Corona in Neumünster : Stephan Voss ist der Kümmerer vom SV Tungendorf

Der pensionierte Soldat ruft alle 245 Mitglieder des Vereins an, die älter als 80 Jahre sind.

von Rolf Ziehm

06. April 2020, 13:57 Uhr

Stefan Voß (59) ist pensionierter Soldat und engagiert sich als ehrenamtlicher Vorstand im SV Tungendorf. Seit einer Woche ist er dort auch der „Kümmerer“: Voß ruft alle Vereinsmitglieder über 80 Jahre an, fragt, wie es ihnen geht, wo der Schuh drückt, wo Hilfe benötigt wird.

„Die Idee zu der Aktion wurde im Freiburger Kreis geboren. Das ist ein Zusammenschluss der größten Sportvereine in Deutschland“, erklärt Voß. Der SVT Neumünster gehört dazu. Er ist mit 4240 Mitgliedern nicht nur der größte Sportverein der Stadt, sondern auch auf Landesebene unter den Top 10.

„245 Mitglieder bei uns sind über 80 Jahre alt und oft noch sehr aktiv. Die Älteste ist 94 und macht Aqua Jogging“, so Voß. 147 hat er in fünf Tagen schon am Hörer gehabt. Beim Courier-Besuch unterstützt ihn sein Bruder Jörg-Thomas Voß. „Am besten erreicht man die älteren Mitglieder am Vormittag bis 11.30 Uhr. Dann ist Mittag. Nach 15 Uhr kann ich dann wieder anrufen“, sagt Stefan Voß.

Die Reaktionen sind ganz unterschiedlich, aber fast durchweg positiv. Voß: „Männer sind meist recht kurz angebunden, die Frauen kommunikativer. Die Gespräche dauern manchmal nur Sekunden, das längste Telefonat 17 Minuten.“

Die Idee ist, auch in Zeiten von Corona den Kontakt zu halten. „Es ist wichtig, gerade den älteren Mitgliedern das Gefühl zu geben: Sie sind nicht allein. Eine Frau weinte sogar vor Rührung“, sagt Voß.

Unter den angerufenen Senioren ist auch Klaus Wendorf. Der 81-Jährige ist seit 1968 Mitglied im Sportverein, war lange Jahre Filialleiter der Volksbank in Tungendorf und Kassenwart des SVT.

Und er hat die Einkaufshilfe von Stefan Voss gerne angenommen. „Hut ab, der SVT denkt an seine älteren Mitglieder“, sagt Wendorf.

Das Ganze läuft auf mehreren Kommunikationskanälen. Etwa über die Internetseite www.tungendorfhilft.de. Der SVT hat sich dabei in die von den Kirchen im Stadtteil initiierte Aktion mit eingeklinkt. „Da viele Senioren noch nicht online sind, greife ich auch zum Telefonhörer“, sagt Stefan Voß.

Sein Fazit nach einer Woche: „Alle rücken näher zusammen, auch Nachbarn, die bisher weniger Kontakt hatten. Die Hilfe läuft vorrangig über die Familie und Nachbarn. Das waren tolle Gespräche.“ Eine Anekdote hat er noch. Voß: „Ein Gesprächspartner fragte, wer ich sei. Ich sagte: ‚Stefan Voß vom SVT-Vorstand. Der große Dicke.‘ Antwort: ‚Der mit wenig Haaren. Nun weiß ich Bescheid‘.“