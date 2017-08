Bornhöved : Stein für Stein wird die Kirche saniert

vergrößern 1 von 2 Foto: Seiler 1 von 2

Bornhöved | Nach 17 Jahren wird die Bornhöveder Vicelin-Kirche jetzt zum zweiten Mal mit Millionenaufwand saniert. Ein damals eingesetzter Mörtel verträgt sich nicht mit den historischen Gipsmörtel. Um Fehler aus der Vergangenheit zu vermeiden, wurde 2011 sogar eine Testmauer gebaut.

Im Jahr 1149 wurde die Bornhöveder Vicelin-Kirche St. Jakobi mit Feldsteinen und Gipsmörtel in Kletterschaltechnik erbaut. Dabei werden schichtartig verschieden dicke Feldsteine verbaut. Die Zwischenräume sind mit Gipsmörtel verfüllt. Erstaunlich lange hat die Vicelin-Kirche in Bornhöved so die Zeit bis in die heutigen Tage überdauert.

1736 bis 1739 wurden an Ost- und Südseite Strebepfeiler aus Backsteinmauerwerk mit Gipsmörtel angebaut, um die Stabilität des Baus zu erhöhen. Die Sakristei wurde unter Verwendung von Backstein und Kalkmörtel oder Kalk-Gips-Mörtel angebaut und der Ostgiebel neu in Fachwerk errichtet. 1866 wurde ein neugotischer Turm in Ziegelbauweise errichtet. Die Gusseisenfenster im Langhaus gehören zur Bauphase des Turmes von 1866. Im Jahr 2000 folgte eine aufwändige Sanierung der Kirchenwände, die in Teilen erhebliche Schäden aufwiesen.

Wie sich schnell herausstellte, vertrugen sich die bei der Sanierung eingesetzten Mörtel nicht mit den historischen Gipsmörteln. Zu hohe Feuchtigkeit und durch chemische Reaktionen entstandene Treibminerale wie Thaumsit und Ettringit und führten zu erheblichen Schäden. Die Wände wurden aufgebläht und es entstanden Risse. So musste kurz nach der rund 1,2 Millionen D-Mark teuren Sanierung schon bald über ein neues Konzept nachgedacht werden. „Wegen der Baufälligkeit der Südwand musste inzwischen auch das erst im Jahr 2010 eingeweihte bleiverglaste Südfenster des isländischen Künstlers Leifur Breidfjord in Sicherheitsverwahrung gegeben werden“, bedauert Jochen Hildebrandt aus dem Kirchenvorstand. Für die seinerzeit erfolgte Sanierung zahlt die Kirchengemeinde noch heute.

2011 haben Mitarbeiter der Kirchenbauhütte Lübeck eine bislang in Schleswig-Holstein einzigartige Feldsteinwand auf dem Kirchengelände gebaut, die jetzt als Musterwand dient. Unter Federführung der Hamburger Architektin Christine Johannsen, die sich auf die Sanierung alter Kirchengebäude spezialisiert hat, wird die Bornhöveder Kirche inzwischen komplett neu saniert. „Drei Jahre werden die Arbeiten voraussichtlich dauern“, berichteten Pastorin Ulrike Egener und Pastor Reimer Kolbe, die ihre Arbeit in dieser Zeit auf der Baustelle fortsetzen.

Die Sanierung ist aufwändig. Stein für Stein müssen allein die in sieben Segmente aufgeteilten Schadensbereiche des ersten Bauabschnitts saniert werden. Zur Sicherheit wurden Stahlnadeln in das Felssteinmauerwerk eingebaut, um die Wände zu stabilisieren. Zusätzliche Wandstützen aus Balkenwerk sorgen während der Arbeiten für noch mehr Halt.

„Nach der mit etwa 920 000 Euro veranschlagten Sanierung der historischen Kirchenwände steht auch noch die auf etwa 320 000 Euro geschätzte Sanierung des Kirchturms auf dem Plan“, erklärte Pastorin Ulrike Egener. Viel Geld – und Geld, das eigentlich nicht vorhanden ist, wie die Beteiligten bedauern. Deswegen sei der Dank an die Spender besonders groß. Jeder Cent zählt, von der Kleinspende bis hin zu größeren Förderbeträgen wie etwa durch den Denkmalschutz, Stiftungen oder aus Gewinnen, meinten die Pastoren. Noch ist die Finanzierung des zweiten Bauabschnitts keineswegs gesichert. Schritt für Schritt und Stein für Stein, anders gehe es eben nicht, meinte Ulrike Egener. Personelle Ausstattung und Kulturangebote wie etwa die Kirchenmusik oder die Jugendarbeit sollen wegen der Sanierungen nicht gekürzt werden, sind sich Pastoren und Kirchengemeinde einig.

Als Besonderheit findet am Mittwoch, 30. August, ab 11 Uhr ein Baustellenfest an der Kirche statt. Dann wollen die Beteiligten den Spendern und Unterstützern Danke sagen und die inzwischen laufenden Arbeiten vorstellen. Die Veranstaltung ist öffentlich.