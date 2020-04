Unterstützung : Stefan Specht spendet 2500 Masken für FEK und Heime

Neumünsteraner Unternehmer hilft Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen.

von Gunda Meyer

15. April 2020, 16:55 Uhr

„Ich wollte einfach helfen und habe die Masken vor Wochen bei einem Kieler Händler bestellt, als klar wurde, dass diese knapp werden“, sagt Stefan Specht. Der Neumünsteraner Unternehmer einer Immobilien-GmbH übergab nun einen Teil der sogenannten FFP-2-Masken an Dr. Ivo Heer, Dorit Hansen und Alfred von Dollen vom Friedrich-Ebert-Krankenhaus. Die restlichen Masken nahmen die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth und Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras entgegen. „Das ist ein tolles Geschenk. Wir möchten diese auch für Alten- und Pflegeheime und ambulante Pflegedienste vorhalten“, so Barth. In den Heimen seien maximal Notfallpakete mit rund 20 Masken vorhanden, die für den Ernstfall nicht reichten, so Barth.