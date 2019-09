Neumünsteraner kämpft gegen Spahns Gesetzentwurf : Stefan Moik: „Kommt dieses Gesetz, sterbe ich“

Wie viele andere ALS-Erkrankte fürchtet er angesichts eines neuen Gesetzentwurfs, ins Pflegeheim abgeschoben zu werden.

von Hannes Harding

06. September 2019, 10:33 Uhr

Stefan Moik ist eine Kämpfernatur. Und doch ist sein unbändiger Lebenswille nicht genug. Seit 2012 muss er über eine Magensonde ernährt, seit 2013 künstlich beatmet werden. Nur so schafft es der 53-Jährige, seiner tückischen Erkrankung etwas entgegenzusetzen. Ohne moderne Technik wäre er längst gestorben, und ohne die aufopferungsvolle Betreuung zuhause bei der Familie in Neumünster-Faldera hätte er längst den Lebensmut verloren. Was die Nervenerkrankung ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) bisher nicht vermochte, droht nun ein Gesetzentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn zu schaffen.

Mit dem Gesetz, das unter anderem die Unterbringung von Beatmungspatienten in Einrichtungen vorsieht, sollen höhere Qualitätsstandards erreicht werden. Außerdem werde so der Leistungsmissbrauch in der ambulanten Beatmungspflege bekämpft, sagt das Ministerium. Mit dem Gesetz sollen auf dem Rücken der Patienten Kosten bei den Krankenkassen gespart werden, sagen hingegen Sozialverbände und Betroffene. Betroffene wie Stefan Moik, bei dem eine im Fokus des Gesetzes stehende frühzeitige Entwöhnung von einer künstlichen Beatmung ausgeschlossen ist.

Dauerhaft auf künstliche Beatmung angewiesen

Moik ist einer von geschätzt 8000 ALS-Patienten in Deutschland. Die Erkrankung des motorischen Nervensystems bewirkt, dass keine Impulse mehr an die Muskeln übertragen werden und diese verkümmern. Da auch die Atemmuskulatur betroffen ist, lebt Stefan Moik nur noch dank der künstlichen Beatmung.

Bewegen kann er nur noch die Augen. Mit Zwinkern und mit Hilfe einer Alphabet-Tabelle formuliert er Worte und spricht so mit seiner Familie. Mittels eines augengesteuerten Spezialcomputers ist es ihm möglich, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Auf diese Weise organisiert er beispielsweise seit Jahren Benefizturniere zugunsten der Krzysztof-Nowak-Stiftung, die ALS-Erkrankten hilft. Bei dem Turnier schnüren seit Jahren viele Prominente und Weggefährten des ehemaligen Fußballers des VfR Neumünster die Fußballstiefel. Ministerpräsident Daniel Günther überreichte ihm für dieses Engagement Ende Mai persönlich die Ehrennadel des Landes.

Vertraute Umgebung

wird infrage gestellt

Die Technik, die Stefan Moik Leben und Kommunikation ermöglicht, ist an seinem Krankenbett montiert, das in einem Zimmer mit Blick in den Garten steht. Dort wird er von insgesamt fünf Pflegekräften versorgt und betreut. Seine Familie ist dort, und die Haustiere gehen ein und aus. Vertraute Menschen, eine vertraute Umgebung – daran richtet sich Stefan Moik auf.

Der Gesetzentwurf traf ihn hingegen wie ein Tiefschlag.

„Wenn ich in eine Aufbewahrungsanstalt müsste, hätte ich keine Selbstbestimmung mehr und könnte nicht mehr am Leben teilnehmen. Ich hätte in einem Pflegeheim schlicht und einfach Angst – vor der Kommunikation, vor dem Dahinsiechen und vor dem Ersticken.“ Auf die im Gesetzentwurf in Aussicht gestellte Ausnahmeregelung will Moik nicht bauen. „Die Ausnahmen würden von einem Sachbearbeiter festgelegt, der in meinem Leben rumschnüffelt, um festzustellen, ob ich eine Ausnahme bin. Nein, ich bin die Regel und ich möchte bestimmen, wo ich lebe!“

Sozialverbände warnen vor dem Gesetz

Mit seinen Bedenken ist der Neumünsteraner nicht allein. Sozialverbände und beispielsweise die Behindertenrechtsorganisation Abilitywatch etwa kritisieren, Spahns Gesetzentwurf erinnere an die schlimmsten Zeiten der deutschen Geschichte. Unter dem Vorwand, Gutes zu tun, würden Menschen mit Behinderung zuhause abgeholt und in Spezialeinrichtungen gesteckt. In Wirklichkeit sollten über 100 Millionen Euro jährlich eingespart werden, so Abilitywatch.

Einsparpotenzial von

mehreren Hundert Millionen

Im Begleittext zum Referentenentwurf heißt es zu den finanziellen Auswirkungen unter anderem: Durch Verbesserungen der Qualität im Bereich der außerklinischen Intensivpflege, verbunden mit einer regelhaften Leistungserbringung in vollstationären Pflegeeinrichtungen oder in speziellen Intensivpflege-Wohneinheiten, können der gesetzlichen Krankenversicherung Einsparungen in einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag entstehen. Diesen Minderausgaben stehen Mehrausgaben in einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag gegenüber.

Pflegekammer SH gegen restriktive Regelung

Die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein begrüßt zwar, dass der Gesetzentwurf den Grundsatz „Rehabilitation vor Pflege“ stärkt. Die restriktive Regelung, dass eine intensivpflegerische Versorgung in der Regel nur noch in stationären Pflegeeinrichtungen und in Wohngemeinschaften finanziert werden soll, widerspreche dem Grundsatz „ambulant vor stationär“, betont Kammersprecher Jan Voß auf Nachfrage. Für Patienten mit ALS und anderen Krankheitsbildern, die dauerhaft auf die künstliche Beatmung angewiesen sind, sollte die Versorgung zuhause nicht infrage gestellt werden.

Nach Ansicht des Gesundheitsministeriums in Kiel ist die Zielrichtung des Gesetzes, Betroffene besser zu schützen und die bestmögliche Therapie in den Vordergrund zu stellen, zu begrüßen. Gleichwohl müssten und sollten bei der Umsetzung die Wünsche der Betroffenen bezüglich der Lebensform auch beachtet werden, so Sprecher Christian Kohl. Aus Sicht des Landes sollten intensivpflegerisch zu betreuende Menschen auch nach der vorgesehenen Übergangsfrist von 36 Monaten weiterhin in verschiedenen Wohnformen leben und versorgt werden können, wenn dabei die Interessen und der Schutz der Patienten gewahrt bleibe.

Aufgeben war keine Option - bis jetzt

Als Stefan Moik vor wenigen Monaten die Ehrennadel des Landes von Ministerpräsident Daniel Günter erhielt, sagte er: „Es ist doof, gelähmt zu sein. Aber ich habe trotzdem Lust auf das Leben. Aufgeben ist keine Option.“ Und jetzt? Als er über eine Facebook-Gruppe von dem Gesetzentwurf erfuhr, verfasste er eine E-Mail an Gesundheitsminister Spahn. Darin schrieb er: „Ich bitte Sie dringend den Gesetzentwurf zu überarbeiten. Wenn nicht, so weiß ich aus der Facebook-Gruppe, – und das gilt auch für mich – werden nicht wenige ALS-Kranke ihrem Leben ein Ende setzen.“