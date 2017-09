Nordbau : Startschuss für den Messeaufbau

vergrößern 1 von 3 Foto: Ziehm 1 von 3

Neumünster | Die ersten Aussteller kamen schon in der vergangenen Woche, doch so richtig füllt sich das Gelände der Holstenhallen erst jetzt. Gestern war dort offizieller Startschuss für den Messeaufbau zur 62. Nordbau, die vom 13. bis 17. September ihre Tore öffnet. Die rund 850 Aussteller aus 16 Nationen dürfen wieder mit 60 000 bis 70 000 Besuchern bei Nordeuropas größter Baufachmesse rechnen.

„Wir sind schon seit Januar ausgebucht“, sagte Hallen-Chef Dirk Iwersen. Ein Nordbau-Schwerpunkt werde das Thema Digitalisierung auf dem Bau sein. „Viele haben noch Berührungsängste, aber BIM, das Building Information Modelling, ist wohl der Zug der Zeit“, so Iwersen. Es geht dabei um eine digitale Vernetzung aller Gewerke. „Das hilft, Planungsfehler zu minimieren, Bauzeiten zu beschleunigen und nachher auch beim Betrieb des Baus. Der Bauherr weiß genau: Da läuft eine Leitung, dort ein Kabel“, sagte Iwersen.

Beim Sonderthema „Grün in die Stadt“ dürften sich nicht nur Stadtplaner, sondern auch Eigentümer und Mieter angesprochen fühlen. Die Messe bietet Anregungen für die Belebung von Innenhöfen und Fassaden, etwa durch Gärtnern in der Stadt. Ein Gestaltungsbeispiel des Landesverbands Garten- und Landschaftsbau wird in Halle 8 zu sehen sein.

Der 2016 erstmals eingerichtete Treffpunkt für Bauleiter und Poliere soll als Nordbau-Bestandteil fest etabliert erden. „Das sind die eigentlichen Manager der Baustelle mit viel Verantwortung für Mensch, Maschine und Material“, so Iwersen. Alle großen Baumaschinenhersteller und -händler werden vertreten sein. Der Caterpillar-Händler Zeppelin wird mit einem besonderen Hingucker für Aufsehen sorgen: Ein 75 Meter langer Zeppelin wird auf dem Flugplatz am Baumschulenweg festmachen und (für Kunden) zu Fahrten über Neumünster abheben.

Die Deutsche Bahn nutzt die Messe als Plattform, um ihre milliardenschweren Bauprojekte im Norden vorzustellen. Bei der „Nordjob Bau“ am Messefreitag wird die Nordbau wieder zur großen Berufsinformationsschau, bei der die Branche um den Nachwuchs wirbt. Als Verbraucher-Zugpferde sieht Messe-Chef Dirk Iwersen erneut die Themen Photovoltaik, Solarthermie, Heiztechniken und die Ausstellung „Lebensträume“ in Halle 2. Eröffnet wird die Baufachmesse schon traditionell vom Ministerpräsidenten. Erstmals darf Daniel Günther als Regierungschef die Maurerkelle schwingen.

